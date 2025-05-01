В Белоруссии разработали новые беспилотники "Альбатрос" и "Каспер"
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БЛА "Шершень"
Источник: Анатолий Соколов / www.arms-expo.ru
Белорусская компания "Аэросистема" на выставке MILEX 2017 в Минске впервые представила новые комплексы с беспилотными летательными аппаратами тактического класса "Альбатрос" и "Каспер".
Как сообщили RNS в компании-разработчике, комплексы предназначены для продолжительного скрытного дистанционного наблюдения за подвижными и стационарными объектами в режиме реального времени, обнаружения объектов наблюдения, определения их географических координат с последующей передачей полученной информации потребителям.
Дроны "Альбатрос" и "Каспер" выполнены по схеме "бесхвостка" со стреловидным крылом оснащенном законцовками. В задней части фюзеляжа устанавливается двигатель с толкающим винтом. Беспилотники отличаются массогабаритными характеристиками и некоторыми деталями внешнего облика.
Взлетная масса "Альбатроса" — 19 кг, размах крыла — 3,1 м. Аппарат может выполнять полеты продолжительностью до 7 часов, неся на борту полезную нагрузку массой до 2 кг. Радиус действия — 75 км, максимальная высота полета — 3000 м. Взлет производится с использованием катапульты, посадка — при помощи сети, троса, или на парашюте.
В разработке находятся еще несколько модификаций, как с электрической силовой установкой, так и с двигателем внутреннего сгорания для различных применений и различной целевой нагрузкой.
Аппарат "Каспер" имеет несколько меньшие массогабаритные параметры — его взлетная масса — 9 кг, размах крыла — 2,2 м. Дрон может выполнять полеты продолжительностью до 2 часов, неся на борту полезную нагрузку массой до 1 кг. Радиус действия — 25 км, максимальная высота полета — 3000 м. Взлет производится с использованием катапульты, посадка — на парашюте.
По информации компании "Аэросистема", новые беспилотные комплексы предназначены для дистанционного наблюдения за подвижными и стационарными объектами, воздушной разведки районов стихийных бедствий, патрулирования лесного фонда и определения границ зон пожаров и наводнений, мониторинга протяженных объектов в нормальных условиях и при возникновении чрезвычайной ситуации, автоматизированного поиска пострадавших, определения их географических координат и т. п.
Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сказал RNS, что компания "Аэросистема" за последние несколько лет продемонстрировала весьма впечатляющий рост в плане развития семейства предлагаемых систем БЛА. "Причем разработки не остаются "вещью в себе" — осуществляются поставки заказчикам, среди которых, в том числе, пограничная служба Белоруссии", — добавил эксперт.
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25.05.2017
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