В штабе ВМФ России назвали сроки появления "Калибров" на Тихоокеанском флоте



Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации

Источник: © РИА Новости. Виталий Аньков Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизацииИсточник: © РИА Новости. Виталий Аньков

В главном штабе Военно-морского флота сообщили, что первые крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) "Калибр" поступят на вооружение Тихоокеанского флота до конца 2018 года, ведутся работы по созданию необходимой инфраструктуры для их обслуживания и хранения.

В соответствии с документами, размещенными на портале госзакупок, до ноября 2018 года в поселке Дунай Приморского края будет смонтирован и запущен в эксплуатацию комплекс наземного технологического оборудования 3Ф-04 комплекса "Калибр". Примечательно, что в поселке Дунай размещается техническая база вооружения Тихоокеанского флота, сообщили "Известия".

Как отметил главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев, "Калибры", как и любое высокоточное оружие, требовательны к условиям хранения и обслуживания, без надлежащего технического контроля их применение невозможно.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, пока Тихоокеанский флот не располагает подводными лодками (ПЛ) и кораблями, которые могут применять ракеты "Калибр". Но начиная с 2019 года они начнут поступать на ТОФ.

Так, для несения службы на ТОФ могут быть отправлены: подлодка проекта 885М "Казань", обновленная ПЛ проекта 949АМ "Иркутск", лодки проекта 971М "Братск" и "Самара". А начиная с 2019 года на Тихий океан начнут поступать дизельные субмарины проекта "Варшавянка". Как отметил эксперт, в качестве надводных кораблей-носителей крылатых ракет могут выступить новейшие малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт".

Напомним, флагманом ТОФ является гвардейский ракетный крейсер "Варяг", который на прошлой неделе завершил визит в Сингапур после участия в выставке IMDEX Asia 2017.

Кроме того, в состав ТОФ входят эскадренные миноносцы проекта 956 "Сарыч", большие противолодочные корабли проекта 1155, малые ракетные корабли проекта 1234, малые противолодочные корабли проекта 1124 "Альбатрос", ракетные катера проекта 1241 "Молния", различные тральщики, десантные корабли, а также подводные лодки проекта 955 "Борей", подлодки проекта 667БДР "Кальмар", АПЛ с крылатыми ракетами проекта 949АМ (949А) "Антей", субмарины проекта 877 "Палтус" и прочие корабли и катера.

Антон Никитин