О модернизации танков Т-80БВ



Модернизация Т-80 от Омсктрансмаша

Источник: topwar.ru Модернизация Т-80 от ОмсктрансмашаИсточник: topwar.ru

Нашла своё подтверждение информация о том, что российская «оборонка» ведёт активную работу по модернизации танков Т-80БВ. Заказ министерства обороны реализуют на омском и петербургском предприятиях. Речь об АО «Омсктрансмаш» и АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения».

В ходе модернизации на танки устанавливаются системы управления «Сосна-У», оснащённые лазерным дальномером, тепловизионной установкой и системой автоматического сопровождения цели после её захвата оператором. Производство многоканального тепловизионного прицельного приспособления «Сосна-У» ранее было налажено на волгоградском ВОМЗе.

Омское и петербургское предприятия по ходу модернизации «восьмидесяток» решают проблему снижения уровня расхода топлива. Для танков, которые отличаются уровнем потребления топлива совсем не в экономичную сторону, это важное новшество. Ранее при определённых условиях эксплуатации танк с газотурбинной установкой мог «поедать» свыше 7,5 л на 1 км. По понятным причинам, от такого более чем внушительного расхода топлива нужно было либо уходить, либо полностью отказываться от использования танка с газотурбинной силовой установкой в войсках.

Важная особенность – работа над возможностью эксплуатации танка Т-80БВ в условиях северных широт. Задача, поставленная перед инженерными коллективами, состоит в том, чтобы расширить диапазон эксплуатационных температур и довести его нижнюю планку до уровня в «минус» 50 по Цельсию.

В ходе модернизации танки оборудуются комплексом оптико-электронного подавления систем наведения ПТУР, а также ёмкостным датчиком силы ветра.

По заявлениям, ранее опубликованным представителями упомянутых предприятий в СМИ, до конца года модернизированные Т-80 будут поставлены в несколько танковых подразделений Вооружённых сил России. В общей сложности через ремонт и модернизацию должны пройти свыше 100 таких танков. Ранее МО РФ планировало модернизировать до 300 "восьмидесяток".