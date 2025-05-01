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"Вертолеты России" провели переговоры об организации сервисного центра в Азербайджане

26.05.2017 ЦАМТО 111 0
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Вертолет Ми-17
Вертолет Ми-17 вооруженных сил Азербайджана, оснащенный израильским противотанковым ракетным комплексом IAI LAHAT (SkyBow)
Источник: www.anstv.ws

ЦАМТО, 25 мая. Холдинг "Вертолеты России" в рамках 10-й Международной выставки HeliRussia-2017 провел с партнерами из "Азербайджанских авиалиний" и Silk Way Group переговоры об организации сервисного центра в Азербайджане.

В переговорах приняли участие генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" Джахангир Аскеров, президент группы компаний Silk Way Group Заур Ахундов, а также генеральный директор Silk Way Helicopter Services Азер Султанов.

В рамках выполнения решений шестнадцатого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией стороны подтвердили взаимную заинтересованность в реализации проекта по открытию в Азербайджанской Республике сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту гражданских и военных вертолетов российского и советского производства.

Совместная работа по данному проекту началась в 2016 году. Во время проведения выставки ADEX-2016 холдинг "Вертолеты России" и азербайджанское авиапредприятие ООО Silk Way Helicopter Services заключили соглашение об открытии сервисного центра по ремонту гражданских вертолетов российского производства типа Ми-8/17 на территории Азербайджана. С целью реализации достигнутых договоренностей российские и азербайджанские специалисты в начале 2017 года проработали возможность организации указанного центра на территории международного аэропорта "Гейдар Алиев".

В продолжение начавшейся работы на 10-й Международной выставке HeliRussia-2017 руководители холдинга "Вертолеты России" и ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" подписали "План основных мероприятий на 2017 год по проекту организации сервисного центра технического обслуживания и ремонта гражданской вертолетной техники российского и советского производства на территории Азербайджанской Республики".

"Азербайджан является нашим традиционным партнером, у этой страны есть богатый опыт эксплуатации российской вертолетной техники. В связи с этим весьма актуальным представляется открытие в Азербайджане сервисного центра по обслуживанию вертолетов, произведенных в России и СССР. Мы с нашими партнерами сошлись во мнении о востребованности данного проекта, рассчитываем к концу лета подписать соответствующие соглашения и контрактные документы", – отметил по итогам переговоров генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

В настоящее время в Азербайджане эксплуатируется крупный парк вертолетной техники российского производства – средние многоцелевые вертолеты семейства Ми-8/17, а также ударные Ми-24 и Ми-35М.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
25.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-35
Ми-8
Компании
Вертолеты России

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