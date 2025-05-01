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МАКС-2017: на выставке летающий автомобиль "Тритон" испытают в воздухе

26.05.2017 Военное.рф 114 0
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МАКС-2013
МАКС-2013
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

На авиасалоне МАКС-2017 пройдут летные испытания транспорта "Тритон", способного передвигаться по земле, воде и воздуху. Разработчики - НПО "Авиационно-космические технологии" совместно с компанией "Электроавтоматика" - позиционируют его как перспективную машину для военного применения.

Бегалет "Тритон" - двухместная амфибия. По земле транспорт перемещается как электромобиль, в воздухе - как самолет с мягким крылом (аэрошют), а по воде - как аэроглисер. В качестве движителя используется пятилопастный винт, установленный в задней части машины.

"Уже создан прототип "Тритона". Он прошел испытания: успешно двигается по суше и воде", - рассказал Военное.РФ генеральный конструктор "Авиационно-космические Технологии" Александр Бегак в ходе выставки HeliRussia-2017, на которой представлен транспорт. Летные испытания "Тритона" запланированы на июль 2017 года, их совместят с авиашоу МАКС-2017.

Длина транспорта - 3 метра, высота - 2 метра, ширина - 1,8 метра. "Тритон" оснащают двигателем внутреннего сгорания мощностью 120 л.с. и электродвигателем на 3 кВт. Максимальная скорость - 100 км/ч. Запас хода по земле - 100 км, по воде и воздуху - 400 км. Предельная высота - 4200 метров. Вес пустого "Тритона" - 150 кг, масса полезной нагрузки - до 350 кг. Запас топлива - 40 литров (95-й бензин и масло 1:100).
25.05.2017
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Страны
Россия

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