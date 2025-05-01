Индии предложат МРК "Каракурт" с итальянской 76-мм артустановкой



Предположительный облик малого ракетного корабля проекта 22800 разработки АО «ЦМКБ «Алмаз» (вариант с 76-мм артиллерийской установкой)

Источник: АО «ЦМКБ «Алмаз» (via Curious / forums.airbase.ru ) Предположительный облик малого ракетного корабля проекта 22800 разработки АО «ЦМКБ «Алмаз» (вариант с 76-мм артиллерийской установкой)Источник: АО «ЦМКБ «Алмаз» (via Curious / forums.airbase.ru )

ЦМКБ "Алмаз" предлагает импортерам версию малого ракетного корабля (малого корвета) проекта 22800Э с итальянским 76-мм орудием OTO Melara, дизелями MTU и радиотехническим вооружением Thales, сообщает издание FlotProm со ссылкой на конструкторском бюро.

Потенциальным заказчикам предлагается также полностью "импортозамещенная" версия с российскими двигателями, артустановкой и РЛС. Впервые макет экспортной версии МРК проекта 22800Э представили на форуме "Армия-2016".

Вариант с иностранными компонентами может оказаться интереснее для зарубежных заказчиков, рассказали FlotProm в ЦМКБ "Алмаз". Речь идет, прежде всего о ВМС Индии, которая стремится к максимальной диверсификации в области вооружений и военной техники.

"Итальянский" вариант экспортного "Каракурта" можно оснастить 76-мм артустановкой OTO Melara. Ее скорострельность – 85-120 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы – от 16 до 20 км. Подобная отечественная артустановка АК-176МА несколько тяжелее и обладает меньшей дальностью стрельбы (15,7 км), но большей скорострельностью (до 130 выстрелов в минуту). 2 марта 2017 года петербургский машиностроительный завод "Арсенал" заявил об успешном завершении испытаний этой артустановки.

Источник в ЦМКБ "Алмаз" заявил FlotProm, что если российское орудие интегрировано в систему вооружения и управления огнем корабля, то для итальянского придется создавать свою.

Капитан 1-го ранга, д.в.н. Константин Сивков считает, что несколько лучшие характеристики итальянского орудия не обеспечивают решающего преимущества. "Вопрос в темпе огня, ведь главная угроза для МРК – это средства воздушного нападения: крылатые ракеты и авиация. Артдуэль на море сейчас маловероятна. Эта пушка будет решать задачи ПВО на дальних подступах – 10-12 км. На первый план здесь выходят интеграция в единую систему ПВО корабля и скорострельность", – уточнил он.

Эксперт добавил, что если этот комплекс изначально не интегрирован, передача целеуказания и захват цели критически замедлятся. По его мнению, российское орудие для "Каракуртов" лучше, особенно в защите корабля от воздушных целей. А вместе с АК-630 и системами наведения эти орудия образуют замкнутую систему ПВО, эффективно работая в пределах своей дальности.

"Каракурты" для ВМФ России вооружат ударным ракетным комплексом "Калибр-НК", артиллерийской установкой калибра 76 мм, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом. Водоизмещение кораблей – 800 тонн, скорость – 30 узлов, автономность – 15 суток.

Малый ракетный корабль проекта 22800 разработан ЦМКБ "Алмаз" в качестве альтернативы на время задержки строительства фрегатов проекта 11356. В общей сложности флот планирует получить до 23 "Каракуртов".

Сроки сдачи головного МРК проекта 22800 в мае 2017 года сдвинулись вправо: "Ураган" обещали передать в декабре; но сдачу корабля перенесли на первую половину 2018 года.