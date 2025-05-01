На рязанском аэродроме Протасово замечен опытный образец беспилотного летательного аппарата "Орион"

Как сообщил портал rzn.info[b], [/b]в сообществе "Рязань" социальной сети "Вконтакте" пользователь Олег Кондратов рассказал, что на рязанском аэродроме Протасово построили цеха по сборке и испытанию беспилотных летательных аппаратов.

Опытный образец беспилотного летательного аппарата "Орион" во время испытаний на аэродроме Протасово (Рязанская область), май 2017 года (c) rzn.info

По его словам, цеха оборудовали "прямо под окнами жилищного массива, предварительно вырубив заградительную лесополосу между взлетно-посадочной полосой и домами". В связи с тем, что отсутствие деревьев открыло обзор на объект, Кондратов сделал вывод, что он не является секретным. "На случайно сделанном снимке запечатлено двойное остекление квартиры, за которым отчетливо просматривается БПЛА ОРИОН 01", - написал рязанец. Напомним, ранее сообщалось, что аэродром "Протасово" может стать опытной площадкой для авиаконструкторов.

Со стороны bmpd напомним, что работы по созданию БЛА "Орион" в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Иноходец" ведет входящая в состав АФК "Система" компания "Кронштадт" (до 2015 года именовалась "Транзас"). Создаваемый БЛА относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Предполагается, что максимальная продолжительность полета составит не менее 24 часов, а потолок - порядка 8000 метров.

В октябре 2011 года Министерство обороны России заключило с компанией "Транзас" контракт на проведение опытно-конструкторской работы "Иноходец" на создание разведывательного БЛА массой около 1 тонны. В 2015 году на МАКС-2015 бывший президент группы компаний "Транзас" Николай Лебедев сообщил, что фактическая взлетная масса БЛА "Орион" составляет 1200 килограмм, масса полезной нагрузки - 300 килограмм.

По известным данным, летные испытания первого прототипа БЛА "Орион" были начаты весной 2016 года. Известно, что летом осенью 2016 года прототип аппарата испытывался на аэродроме Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском.