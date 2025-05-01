Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году

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Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС РФ Юрий БорисовИсточник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Цикл строительства такого корабля - минимум четыре года, отметил замглавы Минобороны Юрий Борисов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первый российский вертолетоносец появится к 2022 году.

Об этом на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017 сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Цикл строительства вертолетоносца - это минимум четыре года, да, где-то к 2022 году", - сказал он.

Сейчас в составе ВМФ России нет универсальных десантных кораблей. Вертолетоносцы типа "Мистраль", заказанные во Франции в 2011 году, так и не были поставлены РФ. В Объединенной судостроительной корпорации заявляли, что отечественные верфи могут создать аналог "Мистралей". В конце июля заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук сообщил, что техническое задание на универсальный десантный корабль уже подготовлено.

По словам замглавы Минобороны, к 2025 году должен будет совершить первый полет новый скоростной военный вертолет. "У нас в планах новой госпрограммы вооружения (на 2018-2025 году - прим. ТАСС) запланирована научно-исследовательская разработка с переходом в опытно-конструкторскую разработку, и на рубеже этой ГПВ мы собираемся поднять в воздух скоростную машину", - сказал он.

Определены технические требования к ней, сейчас с "Вертолетами России" уточняются нюансы. "Мы запланировали эту работу и будем ее реализовывать", - сообщил Борисов.