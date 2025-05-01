В России создадут 15-местные экранопланы для зарубежных покупателей

Компания из Нижнего Новгорода продолжает создание экранопланов - транспортных средств, сочетающих в себе качества морского транспорта и самолёта.

Российская компания RDC Aqualines из Нижнего Новгорода планирует выпустить линейку грузо-пассажирских экранопланов на 2, 15, 50, 150 и 300 пассажиров. В настоящее время она уже создаёт для заказчиков из Эстонии 15-местные гражданские экранопланы ЭП-15, сообщает flotprom.ru.

Ставку нижегородские конструкторы делают на 15-местную версию среднемагистрального грузо-пассажирского экраноплана ЭП-15 для работы на дистанциях до 1000 километров. Они будут оснащены двигателями Chevrolet LSX454 мощностью 620 лошадиных сил. Планируемая длина экраноплана — 16,5 метра, ширина — 10 метров, высота — четыре метра. Масса пустого — 2600 килограммов, максимальный взлётный вес — около четырёх тонн.

Экраноплан ЭП-15 способен перевозить до 15 пассажиров / Изображение: life.ru Источник: life.ru

Экраноплан ЭП-15 способен перевозить до 15 пассажиров Источник: ife.ru

Экраноплан ЭП-15 способен перевозить до 15 пассажиров / Изображение: life.ru

Дальность полёта с полным грузом — 600 километров, перегоночная дальность с полными баками — 2500 километров. Грузоподъёмность — 1400 килограммов или пятнадцать пассажиров. Высота крейсерского полёта — до пяти метров.

Разработкой ЭП-15 особенно заинтересовались в Эстонии. К российским экранопланам присматриваются также во Франции, Финляндии, Китае, Иране, Турции и странах Юго-Восточной Азии. Компания RDC Aqualines стала популярной благодаря уже испытанному двухместному экраноплану ЭП-2. Он может взять на борт пилота и одного пассажира.

Подробнее прочитать про экранопланы вы можете в большом материале издания "Лайф" "Морские монстры: экранопланы СССР и России".

Михаил Котов