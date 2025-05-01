E-2D продолжает получать современное оборудование
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E-2D Advanced Hawkeye
Источник: фото northropgrumman.com
Компания Northrop Grumman Corp. Aerospace Systems получила контракт на сумму 7,6 млн долл США на техническую поддержку самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на UPI (24 мая).
Контракт включает в себя испытания и интеграцию встроенного тактического приемника с обновлением программного обеспечения (Embedded National Tactical Receiver). Работы будут проводиться на объекте компании в Мельбурне (Флорида) и авиастанции ВМС Патаксент-Ривер (Мэриленд).
E-2D Advanced Hawkeye является самолетом ДРЛО авианосного базирования, по сравнению с базовым Е-2С оснащен новой цифровой кабиной и линией передачи данных, радаром AN/APY-9 с активной ФАР с 360-градусным обзором. Самолет может обнаруживать вражеские угрозы на расстоянии сотен миль и помогать американским и союзным войскам выполнять ракетные удары с помощью передаваемой им радиолокационной информации.
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