E-2D продолжает получать современное оборудование



E-2D Advanced Hawkeye

Источник: фото northropgrumman.com E-2D Advanced HawkeyeИсточник: фото northropgrumman.com

Компания Northrop Grumman Corp. Aerospace Systems получила контракт на сумму 7,6 млн долл США на техническую поддержку самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на UPI (24 мая).

Контракт включает в себя испытания и интеграцию встроенного тактического приемника с обновлением программного обеспечения (Embedded National Tactical Receiver). Работы будут проводиться на объекте компании в Мельбурне (Флорида) и авиастанции ВМС Патаксент-Ривер (Мэриленд).

E-2D Advanced Hawkeye является самолетом ДРЛО авианосного базирования, по сравнению с базовым Е-2С оснащен новой цифровой кабиной и линией передачи данных, радаром AN/APY-9 с активной ФАР с 360-градусным обзором. Самолет может обнаруживать вражеские угрозы на расстоянии сотен миль и помогать американским и союзным войскам выполнять ракетные удары с помощью передаваемой им радиолокационной информации.