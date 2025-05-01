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Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту

26.05.2017 ТАСС 73 0
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Ракета-носитель Electron
Ракета-носитель Electron
Источник: © EPA/ROCKET LAB

В компании утверждают, что испытание стало "первым в мире запуском ракеты орбитального класса, осуществленным с частного космодрома"

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Американская компания Rocket Lab, занимающаяся разработкой коммерческой доставки грузов на орбиту, впервые запустила ракету в космос с частного космодрома, однако носитель не вышел на орбиту.

Тестовый пуск носителя Electron был осуществлен с полуострова Махия в Новой Зеландии, где расположен "Пусковой комплекс-1", принадлежащий Rocket Lab.

Как заявил директор компании Питер Бек, "приоритетом номер один" этого испытания для его команды был "сбор достаточных сведений и приобретение опыта для подготовки коммерческой стадии" их деятельности. "Это был отличный полет. Работа двигателей первой ступени, ее отделение, зажигание в двигателе второй ступени и отделение головного обтекателя прошли отлично", - сообщил Бек.

В то же время он признал, что ракета не достигла околоземной орбиты. "Мы будем анализировать, почему", - добавил глава компании. "Однако то, что мы вышли в открытый космос во время нашего первого тестового полета, невероятно укрепляет наши позиции в сферах развития коммерческой стадии программы, доставки (грузов) наших клиентов на орбиту и открытия космического пространства для бизнеса", - подчеркнул Бек.

Rocket Lab отметила, что во время этого испытания на борту носителя не было груза. Перед тем как начать коммерческую эксплуатацию ракеты для вывода спутников, корпорация планирует провести в этом году еще два пробных пуска. Во время второго теста Бек намерен "максимально нагрузить" носитель и вывести его на орбиту. Rocket Lab уже заключила предварительные контракты с несколькими клиентами, в том числе c NASA и частными компаниями Planet и Moon Express.

Ракетостроительная компания утверждает, что после выхода на рынок сможет осуществлять более 50 пусков в год, позже их число может достичь 120. В прошлом году, по словам Rocket Lab, во всем мире было запущено всего 82 ракеты. Бек указал, что работа его компании будет способствовать "подготовке более точных прогнозов погоды, обеспечению доступа к интернету, предсказанию стихийных бедствий, получению свежих данных по судоходству, а также проведению поисково-спасательных работ".

Electron - ракета длиной 17 метров и диаметром 1,2 метров - предназначена для доставки небольших спутников или других грузов весом до 150 кг на околоземную орбиту. Она оснащена девятью двигателями Rutherford, которые работают на смеси сжиженного кислорода и керосина. По словам Rocket Lab, для создания части компонентов ракеты компания использовала технологию 3D-печати. 
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Новая Зеландия
США
Компании
NASA
Проекты
ИТ

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