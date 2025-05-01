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Пентагон предоставил Boeing право построить и испытать беспилотный многоразовый космоплан

26.05.2017 ТАСС 75 0
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Предполагаемый внешний вид XS-1
Предполагаемый внешний вид XS-1
Источник: Northrop Grumman

Сверхзвуковой экспериментальный беспилотный летательный аппарат XS-1 призван кардинально сократить сроки и стоимость таких запусков

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская корпорация Boeing завершит программу министерства обороны США, предусматривающую разработку и испытание космопланов, предназначенных для вывода спутников на орбиту Земли. Сверхзвуковой экспериментальный беспилотный летательный аппарат XS-1  призван кардинально сократить сроки и стоимость таких запусков, сообщило Агентство перспективных исследований и разработок министерства обороны (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency).

"XS-1 должен быть не традиционным самолетом и не обычным носителем, а скорее комбинацией того и другого. Конечная цель заключается в том, чтобы снизить стоимость запуска в десять раз и совершать их по мере необходимости, без длительного этапа ожидания", - пояснил руководитель данной программы в DARPA Джесс Спонэбл.

Для реализации первой фазы программы - разработки концепции - были отобраны Boeing, американские компании Northrop Grumman и Masten Space Systems. В августе 2015 года первые две получили на эти цели по $6,5 млн, третья - $3 млн.

Как пояснило DARPA, XS-1 - это беспилотный сверхзвуковой летательный аппарат размером с реактивный самолет бизнес-класса, который будет способен взлетать вертикально и приземляться горизонтально. Он должен стартовать и развивать нужную скорость только за счет собственных двигателей, без ракетных ступеней-ускорителей. После достижения заданной высоты космоплан в автоматическом режиме высвобождает вторую ступень, предназначенную для вывода на орбиту спутника массой 1,36 т. В Пентагоне хотят, чтобы аппарат мог совершить повторный полет через несколько часов после приземления.

DARPA планирует завершить вторую фазу программы в течение 2019 года. Успех позволит довести себестоимость одного запуска до $5 млн. "Это малая толика нынешних расходов ВС США на доставку (в космос) грузов такого же веса", - отметило агентство.

Третья фаза запланирована на 2020 год и предусматривает проведение до 15 испытательных полетов. Ставится цель сначала довести скорость космоплана без второй ступени с 5 до 10 Махов, а потом вывести демонстрационную модель спутника массой от 408 кг до 1,36 тонны на орбиту.
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Компании
Boeing
DARPA
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
XS-1
БПЛА

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