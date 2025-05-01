Россия внесет на рассмотрение ГА ООН проект резолюции по информбезопасности
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Хакер. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 мая - РИА Новости. Россия совместно с заинтересованными государствами намерена внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН новую коллективную резолюцию по информбезопасности, сообщил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
По его словам, этот вопрос обсуждался на состоявшейся в Тверской области международной встрече по безопасности. Глава СБ отметил, что в указанном документе "могли бы быть сформулированы основные нормы поведения в информационном пространстве".
Патрушев добавил, что "десятки стран проявили заинтересованность в сотрудничестве с Российской Федерацией по информационной безопасности". "Видимо, до них все-таки дошло то, что мы до них хотели донести", - отметил он.
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25.05.2017
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