Россия внесет на рассмотрение ГА ООН проект резолюции по информбезопасности



Хакер. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Хакер. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 мая - РИА Новости. Россия совместно с заинтересованными государствами намерена внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН новую коллективную резолюцию по информбезопасности, сообщил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, этот вопрос обсуждался на состоявшейся в Тверской области международной встрече по безопасности. Глава СБ отметил, что в указанном документе "могли бы быть сформулированы основные нормы поведения в информационном пространстве".

Патрушев добавил, что "десятки стран проявили заинтересованность в сотрудничестве с Российской Федерацией по информационной безопасности". "Видимо, до них все-таки дошло то, что мы до них хотели донести", - отметил он.