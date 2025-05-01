Военная база РФ в Таджикистане усилена дивизионом РСЗО "Ураган"



Система залпового огня "Ураган"

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Система залпового огня "Ураган"Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Командующий войсками Центрального военного округа Владимир Зарудницкий уточнил, что численность соединения остается в рамках международных соглашений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Российская 201-я военная база в Таджикистане усилена дивизионом большой мощности, на вооружении которого стоят реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Об этом в четверг сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Боевые возможности 201-й военной базы усилены сформированным дивизионом большой мощности, на вооружении которого реактивные системы залпового огня "Ураган", - сказал командующий.

Он уточнил, что численность соединения остается в рамках международных соглашений.

220-мм РСЗО "Ураган" способны наносить эффективное огневое поражение целям на дальностях до 35 км в условиях сложного горного рельефа, их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.

201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.