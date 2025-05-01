В Смоленске представят новейшие разработки техники для войсковой ПВО
|
|
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3"
Источник: © Пресс-служба Концерна ВКО
ЦАМТО, 25 мая. Новейшие разработки техники для войсковой противовоздушной обороны (ПВО) представят на открывающейся 25 мая военно-научной конференции в Смоленске, сообщает Минобороны России.
"В рамках конференции состоится выставка продукции предприятий оборонной промышленности, на которой будут представлены изделия, действующие макеты, новейшие разработки техники войсковой ПВО, моделирующие комплексы и другие научно-технические разработки", – говорится в сообщении.
Конференция пройдет в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России имени маршала Советского Союза А.М.Василевского под руководством начальника войсковой ПВО генерал-лейтенанта Александра Леонова.
В работе конференции примут участие представители военно-научного комитета Вооруженных сил, главного штаба Сухопутных войск, объединенного штаба ОДКБ, ВДВ, начальники ПВО и авиации округов, начальники учебных центров ПВО, представители образования, науки и промышленности, главные конструкторы современного вооружения и техники.
"Также планируется проведение "круглого стола", на котором будут обсуждены современные взгляды на применение соединений, воинских частей и подразделений войсковой ПВО и формирование перспективного облика системы вооружения рода войск", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу военного ведомства.
|
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2017 Безопасность страны в условиях слома существующего миропорядка
22.05.2017 Премьер Белоруссии: ВПК страны создает уникальные образцы вооружения и военной техники
11.05.2017 Агрессии не будет – НАТО может спать спокойно
11.05.2017 Министр обороны Армении: Нагорный Карабах - это пусть и непризнанная, но страна, а не конфликт
26.04.2017 Замминистра обороны: Россия опережает страны ЕС в поставках военной техники
26.04.2017 Россия занимает твердое второе место на мировом рынке вооружений
26.04.2017 Министры обороны России и Сербии обсудили участие сербских военных в учениях ОДКБ
25.04.2017 Ульяновское соединение ВДВ, входящее в состав КСОР ОДКБ, в ближайшее время получит новые образцы ВиВТ