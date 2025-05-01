В Смоленске представят новейшие разработки техники для войсковой ПВО



Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3"

Источник: © Пресс-служба Концерна ВКО Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3"Источник: © Пресс-служба Концерна ВКО

ЦАМТО, 25 мая. Новейшие разработки техники для войсковой противовоздушной обороны (ПВО) представят на открывающейся 25 мая военно-научной конференции в Смоленске, сообщает Минобороны России.

"В рамках конференции состоится выставка продукции предприятий оборонной промышленности, на которой будут представлены изделия, действующие макеты, новейшие разработки техники войсковой ПВО, моделирующие комплексы и другие научно-технические разработки", – говорится в сообщении.

Конференция пройдет в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России имени маршала Советского Союза А.М.Василевского под руководством начальника войсковой ПВО генерал-лейтенанта Александра Леонова.

В работе конференции примут участие представители военно-научного комитета Вооруженных сил, главного штаба Сухопутных войск, объединенного штаба ОДКБ, ВДВ, начальники ПВО и авиации округов, начальники учебных центров ПВО, представители образования, науки и промышленности, главные конструкторы современного вооружения и техники.

"Также планируется проведение "круглого стола", на котором будут обсуждены современные взгляды на применение соединений, воинских частей и подразделений войсковой ПВО и формирование перспективного облика системы вооружения рода войск", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу военного ведомства.