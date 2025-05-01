

Российский многоцелевой вертолет легкого класса КА-226Т

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Российский многоцелевой вертолет легкого класса КА-226ТИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 25 мая. "Вертолеты России" разрабатывают беспилотную версию легкого вертолета Ка-226Т – подобной машины пока не создано нигде в мире. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 т грузов на расстояние до 600 км, взлетная масса – 3,4 т.