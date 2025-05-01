На "Сибур Арене" в Петербурге стартовали антитеррористические учения



Антитеррористические учения. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин Антитеррористические учения. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Плановые антитеррористические учения начались на "Сибур Арене" на Крестовском острове в Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе Национального антитеррористического комитета.

"В Санкт-Петербурге проводятся плановые антитеррористические учения. В мероприятиях задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, решающие учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений. В настоящее время учебные мероприятия отрабатываются в районе спортивного комплекса "Сибур Арена" (Крестовский остров)", - сказано в сообщении.

Оперативный штаб просит жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям посещения территории, прилегающей к месту проведения учений.