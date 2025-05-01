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Российскую военную базу в Таджикистане усилил "Ураган"

26.05.2017 РИА Новости 66 0
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Пуск ракет РСЗО Ураган. Архивное фото
Пуск ракет РСЗО Ураган. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Российская военная база в Таджикистане усилена дивизионом реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", заявил в четверг командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Боевые возможности 201-й военной базы усилены сформированным дивизионом большой мощности, на вооружении которого реактивные системы залпового огня "Ураган"", - сказал командующий.

При этом, по словам генерала, численность соединения остается в рамках международных соглашений.

РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров способны наносить эффективное огневое поражение целям на дальностях до 35 километров в условиях сложного горного рельефа, их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.

201-я военная база - крупнейший зарубежный военный объект России, дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
Ураган
Компании
Минoбороны РФ

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