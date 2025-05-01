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Росгвардия и МВД проведут в Подмосковье выставку вооружения и техники

26.05.2017 ЦАМТО 81 0
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Росгвардия
Образцы военной формы, предлагаемые для военнослужащих Росгвардии
Источник: Анна Романцева/ТАСС

ЦАМТО, 25 мая. Росгвардия совместно с МВД РФ в период с 25 по 27 мая впервые проведет выставку вооружения и техники "День передовых технологий правоохранительных органов" в городе Красноармейск Московской области, передает "РИА Новости".

На выставке будут продемонстрированы высокотехнологичные, инновационные разработки: новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, экипировки и специальных средств, в том числе системы охраны объектов, многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы, технические средства медицинской службы, РХБ защиты и разведки, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое.

В мероприятии примут участие более 200 российских предприятий: разработчиков вооружения, военной и специальной техники для решения задач, выполняемых правоохранительными органами РФ.

Среди заявленных участников: 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, АО "Концерн Калашников", "Российские космические системы" ПАО "АВТОВАЗ", "КАМАЗ" и другие.

Согласно программе мероприятия, 25 мая руководители структурных подразделений Росгвардии и МВД РФ, а также специалисты по своим направлениям будут осматривать, испытывать изделия и образцы, делать заключения, готовить доклады и предложения для руководства.На следующий день – 26 мая – состоится закрытый показ вооружения и техники, а 27 мая пройдет демонстрационная открытая программа, где бойцы специальных подразделений Росгвардии и МВД РФ проведут тактико-специальные учения и покажут практическое применение оружие и техники, передает "РИА Новости".
25.05.2017
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Страны
Россия
Компании
АвтоВАЗ
КАМАЗ
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
РКC
Росгвардия
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