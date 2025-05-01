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Роботы РХБ защиты впервые будут показаны на форуме "Армия-2017"

26.05.2017 ЦАМТО 73 0
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Робот-манипулятор
Робот-манипулятор, применявшийся на учениях войск РХБЗ в Свердловской области в сентябре 2013г.
Источник: www.rg.ru

ЦАМТО, 25 мая. Разработчики и производители средств радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты представят с 22 по 27 августа на форуме "Армия-2017" свои новейшие разработки, в том числе впервые будут показаны два робота, сообщил начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

"Впервые будут представлены специализированные мобильные роботизированные комплексы: комплекс дистанционного управления системой аэрозольного противодействия (КДУД) и модернизированный контрольно-распределительный подвижный пункт для управления проведением специальной обработки (КРПП-2)", – сказал И.Кириллов.

Кроме того, по его словам, в ходе выставочной программы форума в крытых павильонах и на открытых площадках в части специальной техники войск радиационной, химической и биологической защиты будут представлены современные машины РХБ разведки, мобильная подвижная лаборатории и многофункциональная техника для проведения мероприятий специальной обработки различных объектов.

"Отдельно предприятиями промышленности будут показаны новейшие разработки средств индивидуальной защиты, РХБ разведки и ряда других специальных средств РХБ защиты. Всего на форуме планируется участие 16 предприятий – разработчиков и изготовителей средств РХБ защиты, которые представят более 90 образцов средств РХБ защиты", – добавил И.Кириллов.

Он также подчеркнул, что на форуме будет возможность оценить эти перспективные наработки и их внедрение в тесном взаимодействии с разработчиками и производителями.

По его словам, "есть полная уверенность, что в ходе проведения форума будут созданы необходимые условия для эффективного поиска инновационных исследований, разработок и технологий в интересах обороны и безопасности государства", – сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.
25.05.2017
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Россия

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