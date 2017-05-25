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Китай заинтересован в производстве современного аналога "кукурузника", созданного в Сибири

25.05.2017 ТАСС 762 1
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Самолет ТВС-2МС
Самолет ТВС-2МС на МАКС-2013
Источник: khmelikvictor.livejournal.com

Китай заинтересован в организации производства современного аналога малого самолета Ан-2 ("кукурузник"), разработанного новосибирским СибНИА им. С.А. Чаплыгина. Об этом сообщил в ходе международного форума "Транспорт Сибири" начальник отдела прогнозирования перспективных исследований и разработок Дмитрий Смирнов.

"Заинтересованность в модернизации производства проявляли также наши зарубежные коллеги, Китай. Сейчас на согласовании находится лицензионное соглашение на подобные работы в Китае", - сказал Смирнов, не уточнив, какие условия оговорены в соглашении, и когда оно будет утверждено.

По его словам, интерес к организации производства самолета ТВС-2МС, который считают современным аналогом Ан-2, также проявляют российские предприятия.

Ан-2 ("кукурузник") - советский легкий многоцелевой самолет, разработанный в Новосибирске в конце 1940-х годов. Он используется в сельском хозяйстве, авиационном спорте, грузо- и пассажироперевозках. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который производился более 60 лет.

ТВС-2МС - глубокая модернизация Ан-2, значительно превосходящая его по характеристикам. В частности, он способен перевозить вдвое больше грузов (до 3 тонн), в два раза больше его крейсерская скорость (350 км/час) и дальность полета (3-3,5 тыс. км). При этом самолет сохраняет преимущества Ан-2, такие как возможность взлетать и садиться с короткой полосы.
24.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ан-2

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Алексей60
1754
№1
25.05.2017 06:13
Цитата, q
Ан-2 ("кукурузник") - советский легкий многоцелевой самолет, разработанный в Новосибирске в конце 1940-х годов.
А я этот факт как-то пропустил.
Цитата, q
6 марта 1946 года было образовано ОКБ-153 по гражданским и транспортным самолётам при Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Его главным конструктором стал Олег Константинович Антонов. Первым заданием ОКБ стал сельскохозяйственный самолёт СХА-1, позднее переименованный в Ан-2.
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