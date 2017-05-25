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Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время

25.05.2017 ТАСС 1130 2
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Комплекс ПВО С-350
Комплекс ПВО С-350
Источник: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков также сообщил, что идут испытания зенитной управляемой противоракеты для комплекса С-500, ведутся работы по созданию других новейших средств ПВО и ПРО

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Государственные испытания трех новых управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО завершатся в ближайшее время, сообщил гендиректор концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"В ближайшее время мы должны завершить государственные испытания трех новых зенитно-управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО. Идут испытания зенитной управляемой противоракеты для комплекса С-500, ведутся работы по созданию других новейших средств ПВО и ПРО", - сказал Новиков в интервью, опубликованном на сайте "Российской газеты".

Система С-350 "Витязь" - зенитный ракетный комплекс средней дальности, разрабатываемый в интересах войсковой ПВО. Как ранее сообщал генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов, его испытания планируется завершить в этом году.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Компании
Алмаз-Антей

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
scipio
34
№1
25.05.2017 01:36
О "Морфее" ничего давно не слышно было. Помер окончательно?
0
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RU
просто экспл
3557
№2
25.05.2017 05:15
так и хочется сказать - не говорите скоро завершатся , скажете лучше - испытания завершены . подождать можно , не умрем .
а то обещания уже так достали что уже не верится , Шойгу уже тоже обещать начал . и опять сказки про следующий год .
+4
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