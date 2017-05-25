Французы оснастили робокатер буксируемым сонаром



Робокатер Inspector Mk.2

Источник: ECA Group Робокатер Inspector Mk.2Источник: ECA Group

Французская компания ECA Group завершила сертификационные и квалификационные испытания нового буксируемого гидролокатора бокового обзора TOWSCA (Towed Side Scan Sonar). Согласно сообщению компании, новый гидролокатор предназначен для установки на робокатера Inspector Mk.2.

Сегодня несколько компаний по всему миру занимаются разработкой роботизированных катеров, которые можно будет использовать для решения различных задач. В частности, речь идет о патрулировании морских баз и государственных границ, сопровождения судов. Благодаря гидролокатору робокатера смогут вести поиск подводных объектов, а также картографировать дно.

Морские испытания гидролокатора TOWSCA проводились в первом квартале 2017 года. Работа системы проверялась на различных скоростях движения робокатера Inspector Mk.2 и на разных глубинах. В ходе испытаний компания выяснила, что гидролокатор может стабильно работать при волнении моря до трех баллов (легкое волнение, высота волн до 1,25 метра).

Изображение с гидролокатора TOWSCA Источник: ECA Group

Робокатер Inspector Mk.2 может опускать TOWSCA с помощью аппарели в кормовой части. Гидролокатор может работать на глубинах от десяти до ста метров и обнаруживать лежащие на дне объекты. Система обладает высокой разрешающей способностью. Она может формировать двухмерную и трехмерную картинку.

Катер Inspector Mk.2, разработанный ECA Group, оснащен двумя дизельными двигателями мощностью 300 лошадиных сил каждый и двумя водометными движителями. Робот длиной девять метров и шириной 2,95 метра способен развивать скорость до 35 узлов. Продолжительность работы робокатера составляет 12 часов.

Inspector Mk.2 может функционировать при волнении моря до четырех баллов (умеренное волнение, высота волн до 2,5 метра). Робот может быть вооружен пулеметами и использоваться для патрулирования. Кроме того, его можно использовать для перевозки грузов массой до 600 килограммов.

Ранее стало известно, что ВМС Израиля намерены в середине 2017 года принять на вооружение патрульные робокатера Shomer Hayam («Защитник»). Поставкой катеров займется израильская компания Rafael. Роботы будут использоваться для патрулирования территориальных вод Израиля, поиска мин и подводных лодок.

Василий Сычёв