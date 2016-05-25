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Дело МиГа закончилось без "Роскосмоса"

25.05.2017 Коммерсантъ 251 0
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Владимир Евдокимов
Исполнительный директор "Роскосмоса" по контролю качества и надежности Владимир Евдокимов
Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

Хищение 800 миллионов расписали в 90 томах

В пятницу стало известно о том, что СКР завершил расследование громкого уголовного дела о махинациях с имуществом Российской самолетостроительной корпорации (РСК) МиГ. Пятерым фигурантам вменяются два эпизода хищений на общую сумму около 800 млн руб. Дело еще одного выделено в отдельное производство, а уголовное преследование топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, который на момент совершения преступления являлся заместителем директора департамента ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", прекращено в связи с его смертью.

В 90-томном уголовном деле о хищении имущества РСК МиГ два эпизода. Первый касается махинаций в начале 2000-х с 2,2 га земли на Ходынском поле и тремя стоящими там зданиями площадью около 16 тыс. кв. м. По версии следствия, злоумышленники приобрели недвижимость у РСК МиГ как непрофильный актив за несколько десятков миллионов рублей при рыночной стоимости более 600 млн руб. Обвиняемыми по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) являются бывший гендиректор "дочки" РСК МиГ ОАО "МиГ-Рост" Алексей Озеров, заместитель гендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков, бывший заместитель гендиректора ОАО "Вертолетная сервисная компания" Алексей Андреев и их предполагаемый сообщник Борис Свиридов, числившийся простым водителем, на которого первоначально и было записано похищенное имущество. Организатором преступной группы следствие считает Алексея Озерова, который был хорошо знаком с остальными фигурантами дела.

Отметим, что на протяжении десятка лет здания на Ходынском поле сдаются в аренду, в том числе и структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Во втором эпизоде речь идет о событиях, которые произошли в 2007–2009 годах. Тогда, по версии СКР, у РСК МиГ было похищено хранившееся на складах оборудование для сборки и оснастки вертолетов. Первоначально в деле фигурировал ущерб в 400 млн руб. Однако в окончательной редакции осталась цифра вдвое меньше. Обвинения в совершении этого преступления были предъявлены все тем же господам Озерову и Андрееву, а также брату Егора Носкова Акиму, экс-гендиректору ОАО "Вертолетная сервисная компания", и экс-директору ЗАО "Научно-технический центр" Александру Золину. Последний якобы заключил досудебное соглашение, и его дело выделено в отдельное производство.

Главной же сенсацией в этом деле стал арест исполнительного директора "Роскосмоса" по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова. На момент совершения преступления топ-менеджер являлся заместителем директора департамента ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ему отводилась роль организатора в махинациях с вертолетным оборудованием. По версии СКР, все похищенное прошло через компанию, совладельцем которой якобы был именно господин Евдокимов. Впрочем, его защита утверждала, что якобы похищенное оборудование фирма Владимира Евдокимова получила в рамках взаимозачета по долгу, после чего продала другой организации.

1 декабря прошлого года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил топ-менеджера "Роскосмоса" под стражу. Однако в ночь на 18 марта 2017 года его нашли в камере СИЗО "Водник" мертвым с двумя колото-резаными ранами. По данному факту СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), но об итогах расследования до сих пор ничего не известно. Между тем родственники погибшего согласились на прекращение его уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

Отметим, что менее чем через месяц после гибели Владимира Евдокимова в деле появился новый высокопоставленный фигурант. Им стал бывший заместитель гендиректора по экономике и финансам РСК МиГ Сергей Мамаев. Во втором эпизоде теперь якобы именно ему отводится роль одного из организаторов многомиллионных хищений.

Знакомиться с материалами дела фигуранты расследования будут до конца лета, после чего оно поступит в Генпрокуратуру для утверждения обвинения.


Олег Рубникович
24.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
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Страны
Россия
Продукция
ГАЗ-3971
Компании
МиГ РСК
ОАК
Роскосмос
Туполев

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