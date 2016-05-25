В Алжир прибыл второй фрегат проекта МЕКО А200 АN

21 мая 2017 года в столицу Алжира город и порт Алжир прибыл из Германии второй построенный для алжирского флота фрегат проекта МЕКО А200 АN El Moudamir (арабское название ?????? - "Разрушающий", бортовой номер "911"). Корабль, построенный в Киле, был спущен на воду 4 декабря 2015 года, передан ВМС Алжира в Киле 8 декабря 2016 года, и 15 апреля 2017 года убыл из Киля в Алжир.

Второй построенный для алжирского флота фрегат проекта МЕКО А200 АN El Moudamir проходит Кильским каналом, убывая из Германии в Алжир. 15.05.2017 (с) KielerZwo

Напомним, что первый построенный для Алжира фрегат проекта МЕКО А200 АN El Radii (арабское название ?????? - "Сдерживающий", бортовой номер "910") был передан ВМС Алжира в Киле 23 февраля 2016 года и прибыл в Алжир 19 апреля 2016 года.

Министерство обороны Алжира подписало контракт с германским объединением ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) на постройку для алжирского флота двух фрегатов проекта МЕКО А200 АN (с опционом еще на два корабля) 26 марта 2012 года. Общая стоимость соглашения составила 2,17 млрд. евро, включая поставку вооружения, техническую поддержку, а также приобретение шести противолодочных вертолетов AgustaWestland Super Lynx 300 (Mk 140). Реализация контракта осуществлялась в условиях значительной секретности.

Хотя контракт был заключен Алжиром с объединением TKMS, однако еще в 2011 году TKMS продало свои мощности надводного судостроения в Киле (ранее входившие в состав остающейся в составе TKMS компании Howaldtswerke-Deutsche Werft) холдинговой компании Abu Dhabi MAR (ADM), являвшейся совместным владением инвестиционного фонда Al Ain из Абу-Даби (ОАЭ) и международной финансово-промышленной группы Privinvest, контролируемой семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа. В результате Abu Dhabi MAR выполняла роль головного подрядчика TKMS по строительству фрегатов для Алжира, осуществляя на своей кильской верфи ADMК непосредственную постройку обеих кораблей. ADMK представляла собой бывшую коммерческую верфь Werk Gaarden компании Howaldtswerke-Deutsche Werft (верфь ведет свою историю с 1867 года сперва как Kaiserliche Werft Kiel, затем как Deutsche Werke Kiel AG). При этом работы по монтажу вооружения и оборудования и испытаниям алжирских кораблей выполняли непосредственно специалисты и рабочие TKMS.

В 2014 группа Privinvest выкупила у эмиратского фонда Al Ain его часть Abu Dhabi MAR, и сформировала из своих германских верфей группу Nobiskrug GmbH (во главе с одноименной верфью Nobiskrug), военно-морской дивизион которой именуется German Naval Yards Holdings. Соответственно, 31 марта 2015 года кильская верфь ADMК, на которой строились алжирские фрегаты, была переименована в German Naval Yards Kiel.

Второй построенный для алжирского флота фрегат проекта МЕКО А200 АN El Moudamir проходит Кильским каналом, убывая из Германии в Алжир. Отснята внушительная ракетная батарея корабля в составе 16 противокорабельных ракет Saab RBS-15 Mk 3. 15.05.2017 (с) KielerZwo и twitter.com/Aln54Dz

Видео прибытия второго построенного для алжирского флота фрегата проекта МЕКО А200 АN El Moudamir в Алдир 21.05.2017 (с) SecretDifa3 MENA Defense :