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Пакистан заказал еще три самолета ДРЛО Saab 2000 AEW&amp;C

25.05.2017 bmpd.livejournal.com 172 0
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Как сообщил журнал "Air Forces Monthly", в конце апреля 2017 года командующий ВВС Пакистана маршал авиации Сохаил Аман заявил корреспонденту журнала, что ВВС Пакистана заказали три дополнительных самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 2000 AEW&C с радиолокационным комплексом Saab Erieye с активной фазированной антенной решеткой. Первый из них должен быть поставлен Пакистану уже в декабре 2017 года.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 2000 AEW&C с радиолокационным комплексом Saab Erieye ВВС Пакистана (бортовой номер "10025", серийный номер SE-25). Дубай, ноябрь 2011 года (с) www.ainonline.com

В свою очередь, 15 мая 2017 года шведская группа Saab AB сообщила, что подписала с неназываемым заказчиком контракт на поставку нераскрываемого количества авиационных радиолокационных комплексов Saab Erieye на сумму около 1,35 млрд шведских крон (162 млн долл), с поставкой с 2017 по 2020 годы.

Напомним, что Пакистан ранее стал первым заказчиком радиолокационного комплекса Saab Erieye в варианте с установкой на региональный турбовинтовой самолет Saab 2000, получив по контракту 2005 года в 2009-2012 годах четыре самолета Saab 2000 AEW&C с радиолокационным комплексом Erieye, причем, как считается, их приобретение для ВВС Пакистана финансировалось Саудовской Аравией. Самолеты состоят на вооружении 3-й эскадрильи ВВС Пакистана. 16 августа 2012 года один из поставленных пакистанских самолетов Saab 2000 AEW&C был уничтожен на земле во время нападения исламистов на авиабазу Камра, и еще два повреждены - оба поврежденных самолета были возвращены в строй только к 2016 году. Теперь заказаны три дополнительных самолета. Также ВВС Пакистана эксплуатируют два обычных самолета Saab 2000 (купленных в 2008 и 2016 годах) в качестве транспортных и учебных.

Кроме того, в 2014 году один самолет Saab 2000 AEW&C с радиолокационным комплексом Erieye получила Саудовская Аравия, которая планировала использовать их преимущественно для морского патрулирования и обнаружения надводных целей. Всего Саудовская Аравия по контракту 2010 года заказала три таких самолета, однако в марте 2015 года шведское правительствопо политическим мотивам расторгло соглашение об оборонном сотрудничестве с Саудовской Аравией и запретило дальнейшие поставки вооружения в эту страну. В результате второй уже почти готовый самолет Saab 2000 AEW&C поставлен не был. Можно предположить, что сейчас именно этот самолет и будет первым оперативно поставлен Пакистану уже в декабре 2017 года. По некоторым данным, первый поставленный Саудовской Аравии самолет Saab 2000 AEW&C также фактически не эксплуатируется.

Поскольку производство региональных самолетов Saab 2000 было прекращено еще в 1999 году после постройки всего 47 серийных единиц, то для переоборудования в самолеты ДРЛО берутся машины данного типа со вторичного гражданского рынка.

Стоит отметить, что, помимо трех самолетов ДРЛО Saab 2000 AEW&C с радиолокационным комплексом Erieye, ВВС Пакистана также располагают четырьмя полученными в 2011-2013 годах самолетами ДРЛО и управления китайского производства ZDK-03 Karakoram Eagle, выполненных на базе самолета Y-8F-400 (серии 3). Самолеты ZDK-03 входят в состав 4-й эскадрильи ВВС Пакистана.
24.05.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Саудовская Аравия
Швеция
Продукция
Erieye
Saab 2000
Компании
SAAB
Проекты
2020-й год

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