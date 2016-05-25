Беларусь представила модернизированные УР Р-73 и Р-60
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УР Р-73БМ на MILEX 2017
Источник: airrecognition.com
На 8-й международной оборонной выставке MILEX 2017 (Минск, Беларусь) белорусская государственная компания "Белспецвнештехника" представила модернизированные УР воздушного боя малой дальности Р-60 и Р-73 советской эры, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (24 мая).
УР Р-73БМ была разработана КБ "Вымпел" и поступила на вооружение в начале 1980-х годов. Новая модификация имеет расширенный угол обзора (от 45 до 60 град) с усовершенствованной системой борьбы с помехами. Ракета оснащена пассивной ИК ГСН и новым лазерным взрывателем с гарантией подрыва боевой части в эффективной близости от цели. Максимальная дальность стрельбы 12 км, высота поражения до 20 км.
Р-60БМ может запускаться как с истребителя, так и наземного ЗРК, оснащена двухимпульсным двигателем и новым автоматическим блоком управления. Ракета также оснащена новым лазерным взрывателем, дальность стрельбы до 10 км, высота поражения цели 20 км (при пуске с истребителя).
|УР Р-60БМ на MILEX 2017
|Источник: Р-60БМ
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24.05.2017
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