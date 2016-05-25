Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Беларусь представила модернизированные УР Р-73 и Р-60

25.05.2017 Военный паритет 246 0
0
Понравилась новость?
 0
Р-73БМ
УР Р-73БМ на MILEX 2017
Источник: airrecognition.com

На 8-й международной оборонной выставке MILEX 2017 (Минск, Беларусь) белорусская государственная компания "Белспецвнештехника" представила модернизированные УР воздушного боя малой дальности Р-60 и Р-73 советской эры, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (24 мая).

УР Р-73БМ была разработана КБ "Вымпел" и поступила на вооружение в начале 1980-х годов. Новая модификация имеет расширенный угол обзора (от 45 до 60 град) с усовершенствованной системой борьбы с помехами. Ракета оснащена пассивной ИК ГСН и новым лазерным взрывателем с гарантией подрыва боевой части в эффективной близости от цели. Максимальная дальность стрельбы 12 км, высота поражения до 20 км.

Р-60БМ может запускаться как с истребителя, так и наземного ЗРК, оснащена двухимпульсным двигателем и новым автоматическим блоком управления. Ракета также оснащена новым лазерным взрывателем, дальность стрельбы до 10 км, высота поражения цели 20 км (при пуске с истребителя).


УР Р-60БМ на MILEX 2017
Источник: Р-60БМ
24.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
Белспецвнештехника

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.05 10:06
  • 16
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 25.05 09:48
  • 1
В Сирии прошли апробацию все виды и типы вооружений, в том числе авиационные крылатые ракеты с дальностью пуска до 4500 км, - Минобороны
  • 25.05 09:20
  • 10
Американская техника научится ориентироваться без GPS
  • 25.05 08:21
  • 12
Бюджет пикирования
  • 25.05 08:19
  • 41
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 25.05 08:15
  • 6
Завод «Чеченавто» приступил к производству трехместного багги для военных «Чаборз М-3»
  • 25.05 08:03
  • 6
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 25.05 07:00
  • 90
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 25.05 06:13
  • 1
Китай заинтересован в производстве современного аналога "кукурузника", созданного в Сибири
  • 25.05 05:15
  • 2
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 25.05 03:19
  • 44
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 25.05 02:33
  • 2
Французы оснастили робокатер буксируемым сонаром
  • 24.05 21:59
  • 5
На смену роботам
  • 24.05 21:51
  • 13
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 24.05 20:21
  • 4
МиГ-29СМТ уступают место новым Су-30СМ
другие обсуждаемые темы