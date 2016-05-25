Матвиенко: армия России способна предотвратить любую агрессию
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Валентина Матвиенко. Источник: www.glomu.ru
Спикер Совфеда также поблагодарила главу Минобороны и сотрудников ведомства за профессиональную работу
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ способны предотвратить любую агрессию, направленную против России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании по итогам "правительственного часа" с участием главы Минобороны Сергея Шойгу.
"За последние годы произошли реальные коренные изменения в армии. Каждый гражданин нашей страны может быть уверен, что наша армия и наши Вооруженные силы способны предотвратить и предупредить любую агрессию против России и ответить на любую агрессию", - сказала она.
Она также поблагодарила главу Минобороны и сотрудников ведомства за профессиональную работу. "Хочу поблагодарить за ту огромную работу, которую проводит Минобороны РФ. То, что произошло в армии в последние годы, вселяет огромный оптимизм", - сказала сенатор.
По ее словам, сейчас российскую армию отличает высокий боевой дух, что видно "на примере того, как профессионально выполняют свой долг военнослужащие РФ в Сирии".
"Мы видим, с каким уважением относятся к нашим военнослужащим и к нашей армии в мире", - добавила она.
"Мы мирная страна, но мы показали всему миру, что можем себя защитить в любой ситуации, и это важнейший фактор как для стабильного социально-экономического развития страны, так и для ее позиционирования на международной арене", - подчеркнула спикер. Матвиенко также отметила, что Россия укрепляет свою роль на международной арене, в том числе благодаря своим Вооруженными силам.
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24.05.2017
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