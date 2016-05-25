"Боинг" провел обновление саудовских самолетов ДРЛО



Один из пяти самолетов ДРЛО E-3A AWACS ВВС Саудовской Аравии

Источник: фото Boeing Defense Один из пяти самолетов ДРЛО E-3A AWACS ВВС Саудовской АравииИсточник: фото Boeing Defense

Компания Boeing завершила серию обновлений по существенному увеличению технологических возможностей самолетов ДРЛО E-3A (Airborne Warning and Control System - AWACS) ВВС Саудовской Аравии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (23 мая).

Среди усовершенствований компания называет повышение возможностей радиолокационного оборудования и сокращение времени ремонта, увеличение дальности отслеживания воздушных целей. Самолет получил новый компьютер обработки радиолокационных сигналов, новую панель управления, электрическое и механическое программное и аппаратное обеспечение. Основной миссией самолетов такого класса является обеспечение ситуационной осведомленности в реальном масштабе времени, модернизация самолета вызвала самое значительное обновление РЛС, разработанной в 1970-х годах.

Модернизация первого саудовского самолета по программе Radar System Improvement Program (RSIP) проведена на объекте компании в Сиэтле, остальные машины получили обновления на объекте компании Alsalam Aerospace Industries (Эр-Рияд). Программа обновлений разработана компанией Northrop Grumman Electronic Systems и выполнена на самолетах этого типа, состоящих на вооружении ВВС США, Великобритании, Франции и Объединенного командования НАТО. Самолеты Е-3 были поставлены ВВС Саудовской Аравии в период с июня 1986 по сентябрь 1987 года.