2018. Бюджет армии США



Военнослужащий ВС США

Источник: U.S. Department of Defense Военнослужащий ВС СШАИсточник: U.S. Department of Defense

На 2018 финансовый год сухопутные войска США получат на свое развитие и поддержку 166 млрд долл, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на military.com (23 мая).

Эта сумма на 15 млрд больше, чем в 2017 году. Бюджет распределен следующим образом - военные закупки и строительство 44%, НИОКР 25%, эксплуатация и техобслуживание 13%, жилье для семей военослужащих 10%, на остальные нужды 11%.

Численность армии США в 2018 году составит 476 тыс человек, Национальная гвардия 343 тыс, резервисты 199 тыс. Приоритетными статьями закупок техники и оружия являются ПВО, ПРО и дальнобойная артиллерия (ствольная и реактивная).

Армия закупит 131 ЗУР для комплексов Patriot, предусмотрено выполнение модернизации ЗРК малой дальности Avenger, создание тактического лазерного оружия для мобильных систем. Также будут продлены на 10 лет гарантийные сроки использования 121 БР комплекса ATACMS, приобретены 6000 ракет для РСЗО GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System - в этом году всего 2954), мелкосерийное производство 93 ракет новой версии для ЗРК Patriot, 88 тыс ракет Hydra 70 и 998 тактических УР Hellfire.

Армия финансирует создание недорогих систем активной защиты для танков М1 Abrams и БМП Bradley для боевой бригадной группы, размещенной в Европе. Будут закуплены 135 модернизированных БМП Bradley и 2110 тактических автомобилей JLTV (Joint Light tactical vehicle - в этом году профинансировано 1828), 63 ударных вертолета AH-64 E Apache и 48 многоцелевых UH-60M Black Hawk (в этом году 60), шесть транспортных CH-47 Chinook (в этом году 22).