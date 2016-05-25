США. Больше ракет и бомб против ИГИЛ



Подвеска УР AGM-114 Hellfire

Источник: military.com Подвеска УР AGM-114 HellfireИсточник: military.com

Министерство обороны США на 2018 финансовый год планирует значительно увеличить закупки ракет и боеприпасов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (23 мая). Рост закупок обычного оружия объясняется большими расходами арсенала для уничтожения террористов ИГИЛ.

Расходы на эти программы составят 16,4 млрд долл США - 8,1 млрд на тактические ракеты, 8,4 млрд на обычные боеприпасы и 2,9 млрд на стратегические ракеты. Согласно документам Пентагона, предпочтение дается таким типам оружия -

7664 тактических ракет Hellfire производства компании на сумму 713,9 млн долл (Lockheed Martin)

34529 УАБ Joint Direct Attack Munitions (JDAM) на сумму 874,3 млн (Boeing)

6000 управляемых ракет для РСЗО Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS) на сумму 889,5 млн долл (Lockheed Martin)

7312 легких УАБ Small Diameter Bomb (SDB) на сумму 504,1 млн долл (Boeing и Raytheon)

100 КР Tomahawk на сумму 381,6 млн долл (Raytheon)

Неназванное количество комплектов наведения Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) на сумму 200 млн долл.

Ежемесячные темпы поставок составят 638 Hellfire, 2877 JDAM, 500 GMLRS, 609 SDB и 8 Tomahawk.

По оценкам Пентагона, в период борьбы с ИГИЛ с 8 августа 2014 и до конца марта 2017 года вооруженные силы США израсходовали боеприпасов на сумму 2,8 млрд долл.