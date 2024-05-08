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Источник: http://kamaz.org/ Логотип ПАО «КАМАЗ»Источник: http://kamaz.org/

В Москве, 23 мая, состоялось очередное заседание Совета директоров ПАО «КАМАЗ» под председательством генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. На нём был обсуждён ход подготовки к годовому общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» и рассмотрен круг вопросов, касающихся деятельности компании.

По текущей деятельности «КАМАЗа» акционеры компании выслушали доклад по исполнению бизнес-плана организаций ПАО «КАМАЗ» на 2017 год за первые три месяца.

По итогам 2016 года предварительно утверждены годовой отчёт, принята к сведению информация о составе и содержании годовой бухгалтерской отчётности ПАО «КАМАЗ».

Сформирована повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», которое состоится 23 июня 2017 года. Даны рекомендации по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ», полученной по результатам 2016 года, в размере 1,2 млрд. рублей. 297 млн. рублей из них рекомендовано направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ», что составит 42 копейки на одну акцию.

Одобрены и вынесены для утверждения на годовое общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» проекты новых редакций Устава ПАО «КАМАЗ» и внутренних документов ПАО «КАМАЗ».

Совет директоров согласовал также заключение договора, в соответствии с которым Госкорпорация Ростех предоставляет ПАО «КАМАЗ» целевой заём в сумме не более 5,5 млрд. рублей на срок до 2032 года. Денежные средства займа должны быть направлены «КАМАЗом» на финансирование инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация мощностей для его производства».