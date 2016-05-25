Шойгу рассказал, сколько у России стратегических подлодок



Стратегическая атомная подводная лодка (проект 955 "Борей") "Александр Невский"

Источник: ОАО "ПО Севмаш" Стратегическая атомная подводная лодка (проект 955 "Борей") "Александр Невский"Источник: ОАО "ПО Севмаш"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Морские ядерные силы России имеют в составе девять стратегических подлодок и обеспечивают постоянное патрулирование мирового океана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Морские ядерные силы России имеют в своем составе девять подводных лодок стратегического назначения, которые обеспечивают непрерывное боевое патрулирование в морских акваториях. ВМФ РФ также планирует довести количество стратегических ядерных подлодок до 13, включая семь "Бореев" с ракетами "Булава", - отметил Шойгу.

При этом осуществляется их планомерное перевооружение на новейшие атомные подводные крейсеры класса "Борей", добавил министр.