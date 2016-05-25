Три армейских корпуса береговых войск созданы на СФ, БФ и ЧФ



БТР-82А

Источник: Виталий Невар/ТАСС БТР-82АИсточник: Виталий Невар/ТАСС

Это делается для повышения эффективности управления, сообщил министр обороны России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Береговые войска переходят на организационную структуру армейских корпусов: три корпуса уже сформировано на Северном (СФ), Балтийском (БФ) и Черноморском флотах (ЧФ).

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"В целях повышения эффективности управления Береговые войска переходят на организационную структуру армейских корпусов. Уже сформировано три армейских корпуса - на Северном, Балтийском и Черноморском флотах", - сказал Шойгу.

По его словам, в настоящее время оснащенность флота современными образцами вооружения и техники составляет 47%. "Такой же показатель достигнут в Воздушно-десантных войсках. Только за последний год они получили 188 новых и модернизированных боевых бронированных машин", - сказал министр обороны.