Американская техника научится ориентироваться без GPS

Американские вооружённые силы ищут альтернативу спутниковой навигации. Вчера, 22 мая, портал janes.com сообщил о том, что Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) объявила об успешном завершении разработки модуля под названием ASPN (All Source Positioning and Navigation).

По словам представителей командования ВС США, успешность действий американских солдат и боевой техники сильно зависит от спутниковой навигации, а при отсутствии сигнала GPS она может попросту не работать. Поэтому в AFRL был разработан модуль, позволяющий пилотам ориентироваться на местности и с высокой точностью определять своё местоположение без доступа к сигналу GPS.

Навигационный модуль ASPN. Источник: janes.com

ASPN состоит из инерциального навигационного датчика, который измеряет ускорение и угол поворота, а также камеры, магнитометра, высокоточных часов и барометра. В устройство заранее загружаются спутниковые снимки земной поверхности, а специальная система определяет местоположение сразу по нескольким параметрам: ориентирам местности (с использованием камеры); показаниям навигационного и других датчиков; при помощи обоих вышеуказанных методов определения.

Как сообщили представители AFRL, модуль ASPN уже прошёл несколько этапов тестирования и доказал свою работоспособность на суше (в виде рюкзака для пехоты и модуля на бронетехнике), на воде (корабельный модуль) и в воздухе (модуль для боевой и вспомогательной авиации). В дальнейшем модули ASPN подвергнутся приёмочным испытаниям, по результатам которых Минобороны будет принимать решение об использовании их в войсках и объёмах закупки.