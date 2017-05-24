Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американская техника научится ориентироваться без GPS

24.05.2017 Warspot 791 2
0
Понравилась новость?
 0

Американские вооружённые силы ищут альтернативу спутниковой навигации. Вчера, 22 мая, портал janes.com сообщил о том, что Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) объявила об успешном завершении разработки модуля под названием ASPN (All Source Positioning and Navigation).

По словам представителей командования ВС США, успешность действий американских солдат и боевой техники сильно зависит от спутниковой навигации, а при отсутствии сигнала GPS она может попросту не работать. Поэтому в AFRL был разработан модуль, позволяющий пилотам ориентироваться на местности и с высокой точностью определять своё местоположение без доступа к сигналу GPS.

Навигационный модуль ASPN. Источник: janes.com

ASPN состоит из инерциального навигационного датчика, который измеряет ускорение и угол поворота, а также камеры, магнитометра, высокоточных часов и барометра. В устройство заранее загружаются спутниковые снимки земной поверхности, а специальная система определяет местоположение сразу по нескольким параметрам: ориентирам местности (с использованием камеры); показаниям навигационного и других датчиков; при помощи обоих вышеуказанных методов определения.

Как сообщили представители AFRL, модуль ASPN уже прошёл несколько этапов тестирования и доказал свою работоспособность на суше (в виде рюкзака для пехоты и модуля на бронетехнике), на воде (корабельный модуль) и в воздухе (модуль для боевой и вспомогательной авиации). В дальнейшем модули ASPN подвергнутся приёмочным испытаниям, по результатам которых Минобороны будет принимать решение об использовании их в войсках и объёмах закупки.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Р-17
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Виктор Алексеевич
1681
№1
24.05.2017 11:43
Цитата, q
система определяет местоположение сразу по нескольким параметрам: ориентирам местности (с использованием камеры); показаниям навигационного и других датчиков; при помощи обоих вышеуказанных методов определения.
  Ну, когда показания обеих систем совпадают (хотя бы примерно), то вопросов нет. А вот когда показания расходятся, то какие берутся за основу: инерциальные или по местным ориентирам?
  Не-е-е, я понимаю. что система отслеживает местоположение постоянно (нон-стоп) и по идее должна корректировать свою инерциалку по местным ориентирам, как в крылатых ракетах. Но вот если показания инерциалки и местные ориентиры вдруг разошлись на несколько км, то что?
0
Сообщить модератору
RU
Андрей_К
2986
№2
24.05.2017 13:27
Это та самая технология геопространственной информации (которая может даже идеально замаскированные объекты обнаружить), про которую тут говорили что мол "ерунда - быстренько поменяем ландшафт".

Цитата, q
Но вот если показания инерциалки и местные ориентиры вдруг разошлись на несколько км, то что?
Местные ориентиры не могут измениться - ориентиры это точная 3Д карта поверхности - она уникальна как отпечатки пальцев - чтоб её изменить надо полностью перекопать сотни километров поверхности, насыпать новые искусственные горы, выкопать карьеры...
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 14:11
  • 8
Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
  • 24.05 14:07
  • 8
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 24.05 13:27
  • 2
Американская техника научится ориентироваться без GPS
  • 24.05 13:26
  • 4
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 24.05 13:21
  • 7
Время беречь патроны
  • 24.05 13:07
  • 6
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
  • 24.05 13:03
  • 39
Представлен концепт национального ЗРК
  • 24.05 12:37
  • 8
Бюджет пикирования
  • 24.05 12:21
  • 3
Наш невнятный ответ агрессору — часть II
  • 24.05 12:18
  • 3
На смену роботам
  • 24.05 10:09
  • 11
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 24.05 10:05
  • 14
Как Россия снова стала "нашим врагом" (CounterPunch, США)
  • 24.05 09:45
  • 42
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 24.05 08:15
  • 36
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 24.05 08:01
  • 3
Завод «Чеченавто» приступил к производству трехместного багги для военных «Чаборз М-3»
другие обсуждаемые темы