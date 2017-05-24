Американская техника научится ориентироваться без GPS
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Американские вооружённые силы ищут альтернативу спутниковой навигации. Вчера, 22 мая, портал janes.com сообщил о том, что Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) объявила об успешном завершении разработки модуля под названием ASPN (All Source Positioning and Navigation).
По словам представителей командования ВС США, успешность действий американских солдат и боевой техники сильно зависит от спутниковой навигации, а при отсутствии сигнала GPS она может попросту не работать. Поэтому в AFRL был разработан модуль, позволяющий пилотам ориентироваться на местности и с высокой точностью определять своё местоположение без доступа к сигналу GPS.
Навигационный модуль ASPN. Источник: janes.com
ASPN состоит из инерциального навигационного датчика, который измеряет ускорение и угол поворота, а также камеры, магнитометра, высокоточных часов и барометра. В устройство заранее загружаются спутниковые снимки земной поверхности, а специальная система определяет местоположение сразу по нескольким параметрам: ориентирам местности (с использованием камеры); показаниям навигационного и других датчиков; при помощи обоих вышеуказанных методов определения.
Как сообщили представители AFRL, модуль ASPN уже прошёл несколько этапов тестирования и доказал свою работоспособность на суше (в виде рюкзака для пехоты и модуля на бронетехнике), на воде (корабельный модуль) и в воздухе (модуль для боевой и вспомогательной авиации). В дальнейшем модули ASPN подвергнутся приёмочным испытаниям, по результатам которых Минобороны будет принимать решение об использовании их в войсках и объёмах закупки.
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23.05.2017
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Виктор Алексеевич
1681
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№1
24.05.2017 11:43
Цитата, q
система определяет местоположение сразу по нескольким параметрам: ориентирам местности (с использованием камеры); показаниям навигационного и других датчиков; при помощи обоих вышеуказанных методов определения.Ну, когда показания обеих систем совпадают (хотя бы примерно), то вопросов нет. А вот когда показания расходятся, то какие берутся за основу: инерциальные или по местным ориентирам?
Не-е-е, я понимаю. что система отслеживает местоположение постоянно (нон-стоп) и по идее должна корректировать свою инерциалку по местным ориентирам, как в крылатых ракетах. Но вот если показания инерциалки и местные ориентиры вдруг разошлись на несколько км, то что?
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Андрей_К
2986
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№2
24.05.2017 13:27
Это та самая технология геопространственной информации (которая может даже идеально замаскированные объекты обнаружить), про которую тут говорили что мол "ерунда - быстренько поменяем ландшафт".
Цитата, q
Но вот если показания инерциалки и местные ориентиры вдруг разошлись на несколько км, то что?Местные ориентиры не могут измениться - ориентиры это точная 3Д карта поверхности - она уникальна как отпечатки пальцев - чтоб её изменить надо полностью перекопать сотни километров поверхности, насыпать новые искусственные горы, выкопать карьеры...
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