Стали известны некоторые подробности пакета оборонных сделок, подписанного США и Саудовской Аравией



ОБТ M1A2 SepV3

Источник: Корпус морской пехоты США ОБТ M1A2 SepV3Источник: Корпус морской пехоты США

ЦАМТО, 23 мая. Стали известны некоторые подробности пакета оборонных сделок на сумму около 110 млрд. долл., подписанного в ходе визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию 20 мая.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли", оборонный пакет в основном включает в себя продажи тех систем вооружения, которые ранее были одобрены администрацией Барака Обамы, однако контракты по которым до сих пор так и не были подписаны.

Согласно пресс-релизу Государственного департамента США, предложенный Саудовской Аравии пакет вооружений разбит на пять категорий.

"Безопасность границ и борьба с терроризмом" включает поставку привязных аэростатов, танков, артиллерийских систем, РЛС артиллерийской разведки, БТР, вертолетов и связанных элементов обеспечения, которые позволят Саудовской Аравии защитить свои границы от террористических и других угроз.

"Морская и прибрежная безопасность" предусматривает поставку многоцелевых боевых кораблей основного класса, вертолетов, патрульных катеров и связанных систем вооружения.

"Модернизация ВВС" включает поставки военно-транспортных самолетов, легких вооруженных самолетов авиационной поддержки, разведывательных самолетов, а также предоставление услуг по поддержанию в боевой готовности существующего парка военной авиации.

Категория "Противовоздушная и противоракетная оборона" предусматривает приобретение систем ПВО "Пэтриот" и THAAD, что позволит Саудовской Аравии защитить свою территорию и ряд граничащих стран-союзниц от ракетных или других угроз.

"Кибербезопасность и коммуникации" предусматривает предоставление оборудования для модернизации командных пунктов и сетей управления Саудовской Аравии во всех видах Вооруженных сил.

На текущий момент известно, что Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) объявило об одобрении Государственным департаментом США продажи 10 привязных аэростатных систем PTDS на сумму 525 млн. долл., 48 транспортных вертолетов CH-47F "Чинук" на сумму 3,51 млрд. долл. и 152 танков M-1A2S "Абрамс" стоимостью 1,15 млрд. долл. Эти объявления в течения 30 дней после анонсирования Конгрессом заблокированы не были, однако и о подписании контрактов по ним информации до сих пор нет.

Компания "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) 20 мая объявила о том, что Саудовская Аравия намерена приобрести у нее ВиВТ на сумму 28 млрд. долл., включая лицензионную сборку около 150 вертолетов S-70 "Блэк Хоук". По информации Flightglobal.com, пакет также включает соглашение от 2012 года на поставку 20 самолетов C-130 и KC-130, имеющее несколько опционов, которое находится в процессе реализации.

Накануне визита Д.Трампа агентство "Рейтер" сообщило, что Саудовская Аравия планирует приобрести дополнительные боевые машины пехоты "Брэдли" и самоходные орудия M-109 компании "БАе системз" (BAE Systems).

Относительно РЛС артиллерийской разведки издание "Джейнс" предполагает, что будут закуплены комплексы AN/TPQ-53, которые заменяет AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

По морской тематике агентство DSCA ранее уведомляло Конгресс о планируемой продаже четырех фрегатов класс LCS производства компании "Локхид Мартин" на сумму 11,25 млрд. долл., 10 морских вертолетов MH-60R "Сикорский" общей стоимостью 1,9 млрд. долл. и 30 патрульных катеров в Mk.V на сумму 1,1 млн. долл.

Компания "Боинг" (Boeing) 21 мая также объявила о намерении Саудовской Аравии приобрести самолеты базовой патрульной авиации P-8 "Посейдон" (Госдепартамент не упомянул об этом в категории "Морская и прибрежная безопасность").

В пакет также включена система боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command and Control, Battle Management и Communications) производства "Локхид Мартин", а также предоставление доступа к спутниковым возможностям этой же компании.