Два гидрографических катера передадут в состав ВМФ в ноябре 2017 года
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Церемония спуска на воду гидрографического судна. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Юрий Смирнов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два больших гидрографических катера проекта 23040Г будут переданы в состав Военно-морского флота РФ в ноябре 2017 года, сообщил в понедельник начальник управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1-го ранга Сергей Травин.
Как отметил представитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало, Травин прибыл в Нижний Новгород на завод "Нижегородский теплоход" с проверкой и рассказал о сроках передачи.
"Планируется, что эти два катера проекта 23040Г - "Георгий Зима" и "Александр Евланов" - будут переданы в состав Военно-морского флота в ноябре месяце 2017 года", - сообщил Травин.
Катера предназначены для высокоточной площадной съёмки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. С помощью катеров можно доставлять людей, продовольствие, ремонтные бригады, может производиться навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.
Экипаж катера составляет девять человек.
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22.05.2017
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