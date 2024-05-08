Высокоточная РСЗО на шасси "Хамви"



Пуск ракеты из РСЗО IMI C-Lynx на платформе Humvee

Источник: ист. IMI Systems Пуск ракеты из РСЗО IMI C-Lynx на платформе HumveeИсточник: ист. IMI Systems

Израильская компания IMI Systems создала на легкой самоходной платформе Humvee высокоточную РСЗО C-Lynx с дальностью стрельбы 35 км для оснащения войск спецназа, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (23 мая).

РСЗО оснащена ракетами ACCULAR 12 калибра 122 мм (на ПУ размещено 8 ракет), масса боевой части ракеты 20 кг. Отмечается, что данная ракетная система будет весьма полезна для сил спецназа, которые находятся в глубоком тылу врага и не могут пользоваться поддержкой артиллерии сухопутных войск. Транспортировка данной РСЗО возможна на самолете С-130.

Точность стрельбы РСЗО составляет менее 10 м от точки прицеливания (круговое вероятное отклонение - КВО).