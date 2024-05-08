Высокоточная РСЗО на шасси "Хамви"
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Пуск ракеты из РСЗО IMI C-Lynx на платформе Humvee
Источник: ист. IMI Systems
Израильская компания IMI Systems создала на легкой самоходной платформе Humvee высокоточную РСЗО C-Lynx с дальностью стрельбы 35 км для оснащения войск спецназа, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (23 мая).
РСЗО оснащена ракетами ACCULAR 12 калибра 122 мм (на ПУ размещено 8 ракет), масса боевой части ракеты 20 кг. Отмечается, что данная ракетная система будет весьма полезна для сил спецназа, которые находятся в глубоком тылу врага и не могут пользоваться поддержкой артиллерии сухопутных войск. Транспортировка данной РСЗО возможна на самолете С-130.
Точность стрельбы РСЗО составляет менее 10 м от точки прицеливания (круговое вероятное отклонение - КВО).
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23.05.2017
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