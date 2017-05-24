"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74

Виктор Алексеевич 1681

№5 24.05.2017 11:21 Алексей60 сообщ. №1 Цитата, это оптимальное решение. Только если модернизировать с умом. А тут понабрали в концерн Калашников "шпартсменов", да ещё, похоже, не служивших в армии...

ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ - ВЕРОЯТНОСТЬ ПОПАДАНИЯ, НО ПРО НЕЁ В РОЛИКЕ НИ ПОЛСЛОВА НЕ СКАЗАНО!!!

По показанному в ролике:

1. Не сделано ни одной очереди, вся стрельба - одиночными. Почему? Не потому ли, что при очередях новый дульный тормоз-компенсатор не компенсирует увод ствола?

Обратите внимание как сильно подбрасывает ствол после каждого выстрела в конце ролика из положения лёжа! У обычного АК74 такого "подброса" нет.

2. Перезаряжает Онокой левой рукой - по американски, как будто это М-16. Онокой не знает, что М-16 вынуждены перезаряжать левой потому, что у неё имеется абсолютна лишняя для автомата запчасть - затворная задержка, и эта задержка расположена слева. Вот и мучаются с М-16 левой. АК74 проще, быстрее и надёжнее перезаряжать правой рукой, как указано в Руководстве по АК74.

3. Ручка на цевье - чушь собачья:

- даёт большее рассеивание выстрелов, чем хватом за цевьё;

- мешает менять магазин;

- мешает надёжно положить цевьё автомата на опору, то есть даже при стрельбе с упором повышает рассеивание выстрелов.

Самое смешное, что в начале ролика при стрельбе и смене магазина ручка отсутствует! Она мешает даже самому Онокою. Зато Онокой её усиленно впаривает нам...

4. Перекидной целик вместо секторного прицела... Как на АКС74У, только для боя в здании. Не попасть, а напугать врага звуком выстрела. Это - да-а-а, это - по-"шпартивному"...

5. "Пикатиня" на крышке ствольной коробки, ага...

- И сколько теперь надо времени на неполную разборку автомата? И можно ли теперь снять крышку без инструментов? (там шплинт такой тугой они поставили...)

- И что делать с тем, что эта рельса дерёт обмундирование? А, ну да, концерн же предложил резиновые заглушки на эти рельсины... Правда недавно на показе в Минобороны представитель концерна не смог эту резиновую заглушку отодрать от рельсины даже шомполом...

Существует АК74М, на котором слева на ствольной коробке есть наплыв для крепления любых современных прицелов, так что никакая пикатиня не нужна.

6. Предохранитель, который легко "выключается" указательным пальцем, так же легко "выключается" при трении об обмундирование при повседневной носке автомата на ремень или за спину, а тем более - "на пузо", как это сейчас ужасно модно. Непроизвольное снятие с предохранителя (так правильно называется "выключение") - это ещё та головная боль, которую Онокой впаривает войскам.

7. Эргономичная рукоятка с вырезами под пальцы - это просто слов нет как инновационно и существенно... Особенно если произносить вот так: "Эр-р-р-гономич-ч-ная"...

8. Спросить о том, а устранён ли угол вылета с новым прикладом я уже просто стесняюсь. Если не устранён (а на АК74 угол вылета равен минус 4 минуты), то при изменении длинны приклада СТП будет гулять вниз-вверх... Привёл автомат к нормальному бою с одной длинной приклада, а потом изменил длину (Онокой же советовал) и пули полетели ниже или выше того, на что ты рассчитывал...

ВОТ КТО МНЕ ОБЪЯСНИТ, А НА КОЙ НАМ ЭТОТ ОНОКОЙ ? Только если модернизировать с умом. А тут понабрали в концерн Калашников "шпартсменов", да ещё, похоже, не служивших в армии...ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ - ВЕРОЯТНОСТЬ ПОПАДАНИЯ, НО ПРО НЕЁ В РОЛИКЕ НИ ПОЛСЛОВА НЕ СКАЗАНО!!!По показанному в ролике:1. Не сделано ни одной очереди, вся стрельба - одиночными. Почему? Не потому ли, что при очередях новый дульный тормоз-компенсатор не компенсирует увод ствола?Обратите внимание как сильно подбрасывает ствол после каждого выстрела в конце ролика из положения лёжа! У обычного АК74 такого "подброса" нет.2. Перезаряжает Онокой левой рукой - по американски, как будто это М-16. Онокой не знает, что М-16 вынуждены перезаряжать левой потому, что у неё имеется абсолютна лишняя для автомата запчасть - затворная задержка, и эта задержка расположена слева. Вот и мучаются с М-16 левой. АК74 проще, быстрее и надёжнее перезаряжать правой рукой, как указано в Руководстве по АК74.3. Ручка на цевье - чушь собачья:- даёт большее рассеивание выстрелов, чем хватом за цевьё;- мешает менять магазин;- мешает надёжно положить цевьё автомата на опору, то есть даже при стрельбе с упором повышает рассеивание выстрелов.Самое смешное, что в начале ролика при стрельбе и смене магазина ручка отсутствует! Она мешает даже самому Онокою. Зато Онокой её усиленно впаривает нам...4. Перекидной целик вместо секторного прицела... Как на АКС74У, только для боя в здании. Не попасть, а напугать врага звуком выстрела. Это - да-а-а, это - по-"шпартивному"...5. "Пикатиня" на крышке ствольной коробки, ага...- И сколько теперь надо времени на неполную разборку автомата? И можно ли теперь снять крышку без инструментов? (там шплинт такой тугой они поставили...)- И что делать с тем, что эта рельса дерёт обмундирование? А, ну да, концерн же предложил резиновые заглушки на эти рельсины... Правда недавно на показе в Минобороны представитель концерна не смог эту резиновую заглушку отодрать от рельсины даже шомполом...Существует АК74М, на котором слева на ствольной коробке есть наплыв для крепления любых современных прицелов, так что никакая пикатиня не нужна.6. Предохранитель, который легко "выключается" указательным пальцем, так же легко "выключается" при трении об обмундирование при повседневной носке автомата на ремень или за спину, а тем более - "на пузо", как это сейчас ужасно модно. Непроизвольное снятие с предохранителя (так правильно называется "выключение") - это ещё та головная боль, которую Онокой впаривает войскам.7. Эргономичная рукоятка с вырезами под пальцы - это просто слов нет как инновационно и существенно... Особенно если произносить вот так: "Эр-р-р-гономич-ч-ная"...8. Спросить о том, а устранён ли угол вылета с новым прикладом я уже просто стесняюсь. Если не устранён (а на АК74 угол вылета равен минус 4 минуты), то при изменении длинны приклада СТП будет гулять вниз-вверх... Привёл автомат к нормальному бою с одной длинной приклада, а потом изменил длину (Онокой же советовал) и пули полетели ниже или выше того, на что ты рассчитывал...ВОТ КТО МНЕ ОБЪЯСНИТ, А НА КОЙ НАМ ЭТОТ ОНОКОЙ ?