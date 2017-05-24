"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
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Автомат АК-74
Источник: Shmelin / Wikipedia
Концерн "Калашников" продемонстрировал на своем канале в YouTube новый модернизационный комплект для автоматов семейства АК-74. Усовершенствованный автомат получил жестко закрепленную крышку ствольной коробки, новое цевье с рукояткой, дульный тормоз-компенсатор с пламегасителем и эргономичный приклад.
В настоящее время в частях и на складах вооруженных сил находится несколько миллионов автоматов семейства АК-74. Их модернизация позволяет повысить эффективность стрелкового оружия со значительно меньшими затратами, чем при приобретении новых моделей. Комплект уже поставляется в интересах Минобороны.
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23.05.2017
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Алексей60
1750
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№1
24.05.2017 07:02
Мне понравилось! При тех запасах АК, что лежат на складах - это оптимальное решение.
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Hazzard
6750
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№2
24.05.2017 07:23
Ну собссна, о чем говорили большевики, свершилось:
Вообще у Калаша, имхо, четыре основных проблемы:
1. Меньшая, по сравнению с западными штурмовыми винтовками, точность при стрельбе одиночными выстрелами
2. Сильный увод при стрельбе очередями, особенно у вариантов АК под 7,62 мм патрон.
3. Трудность установки современных оптических прицелов.
4. Устаревший открытый прицел.
Проблемы с точностью стрельбы штатных АК, имхо, в большинстве своем решаются улучшением качества серийных автоматов и патронов. В зависимости от уровня производства, качества комплектующих и боеприпасов АК одной модификации, произведенные в разных странах, могут демонстрировать абсолютно разные результаты (китайские и румынские АКМы притча во языцах).
Остальные же проблемы проистекают из конструкции АКМа. И если последние 2 решаются достаточно просто - в автоматах 200-й серии введена планка Пикатинни на газоотводной трубке и изменена конструкция крышки ствольной коробки, которая сделана не съемной, а откидной (стала жестче и можно ставить оптику); то вот чтобы решить проблему "увода" нужно либо менять всю автоматику, что неизбежно ухучшит надежность, или ставить новый образец дульного тормоза-компенсатора. Второй вариант по моему мнению, и по мнению разработчиков АКМ-200 предпочтительней.
https://vpk.name/news/60145_avtomat_kalashnikova_vmesto_otstavki_idet_na_povyishenie.html?m=117875#m117875
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Воин3Dдоп
570
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№3
24.05.2017 08:46
В принципе, для вооружения мобресурса пойдет. А вот для вооружения ударных частей необходимы и новое оружие и новые боеприпасы. Чем и занимаются:
Соревнование между новыми Калашами и Аеками. Модернизация заводов производящих боеприпасы.
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шрек
1568
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№4
24.05.2017 10:29
Цитата, Hazzard сообщ. №2
в автоматах 200-й серии введена планка Пикатинни на газоотводной трубкеи что же туда устанавливать?
...глупость какая! после первой же чистки - пристреливай по новой.
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Виктор Алексеевич
1681
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№5
24.05.2017 11:21
Цитата, Алексей60 сообщ. №1
это оптимальное решение.Только если модернизировать с умом. А тут понабрали в концерн Калашников "шпартсменов", да ещё, похоже, не служивших в армии...
ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ - ВЕРОЯТНОСТЬ ПОПАДАНИЯ, НО ПРО НЕЁ В РОЛИКЕ НИ ПОЛСЛОВА НЕ СКАЗАНО!!!
По показанному в ролике:
1. Не сделано ни одной очереди, вся стрельба - одиночными. Почему? Не потому ли, что при очередях новый дульный тормоз-компенсатор не компенсирует увод ствола?
Обратите внимание как сильно подбрасывает ствол после каждого выстрела в конце ролика из положения лёжа! У обычного АК74 такого "подброса" нет.
2. Перезаряжает Онокой левой рукой - по американски, как будто это М-16. Онокой не знает, что М-16 вынуждены перезаряжать левой потому, что у неё имеется абсолютна лишняя для автомата запчасть - затворная задержка, и эта задержка расположена слева. Вот и мучаются с М-16 левой. АК74 проще, быстрее и надёжнее перезаряжать правой рукой, как указано в Руководстве по АК74.
3. Ручка на цевье - чушь собачья:
- даёт большее рассеивание выстрелов, чем хватом за цевьё;
- мешает менять магазин;
- мешает надёжно положить цевьё автомата на опору, то есть даже при стрельбе с упором повышает рассеивание выстрелов.
Самое смешное, что в начале ролика при стрельбе и смене магазина ручка отсутствует! Она мешает даже самому Онокою. Зато Онокой её усиленно впаривает нам...
4. Перекидной целик вместо секторного прицела... Как на АКС74У, только для боя в здании. Не попасть, а напугать врага звуком выстрела. Это - да-а-а, это - по-"шпартивному"...
5. "Пикатиня" на крышке ствольной коробки, ага...
- И сколько теперь надо времени на неполную разборку автомата? И можно ли теперь снять крышку без инструментов? (там шплинт такой тугой они поставили...)
- И что делать с тем, что эта рельса дерёт обмундирование? А, ну да, концерн же предложил резиновые заглушки на эти рельсины... Правда недавно на показе в Минобороны представитель концерна не смог эту резиновую заглушку отодрать от рельсины даже шомполом...
Существует АК74М, на котором слева на ствольной коробке есть наплыв для крепления любых современных прицелов, так что никакая пикатиня не нужна.
6. Предохранитель, который легко "выключается" указательным пальцем, так же легко "выключается" при трении об обмундирование при повседневной носке автомата на ремень или за спину, а тем более - "на пузо", как это сейчас ужасно модно. Непроизвольное снятие с предохранителя (так правильно называется "выключение") - это ещё та головная боль, которую Онокой впаривает войскам.
7. Эргономичная рукоятка с вырезами под пальцы - это просто слов нет как инновационно и существенно... Особенно если произносить вот так: "Эр-р-р-гономич-ч-ная"...
8. Спросить о том, а устранён ли угол вылета с новым прикладом я уже просто стесняюсь. Если не устранён (а на АК74 угол вылета равен минус 4 минуты), то при изменении длинны приклада СТП будет гулять вниз-вверх... Привёл автомат к нормальному бою с одной длинной приклада, а потом изменил длину (Онокой же советовал) и пули полетели ниже или выше того, на что ты рассчитывал...
ВОТ КТО МНЕ ОБЪЯСНИТ, А НА КОЙ НАМ ЭТОТ ОНОКОЙ ?
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Виктор Алексеевич
1681
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№6
24.05.2017 11:26
Цитата, шрек сообщ. №4
после первой же чистки - пристреливай по новой.Это точно. Да и просто при стрельбе трубка шевелится.
Существуют более умные тюнинги, где пикатиня крепится на колодку прицела АК74 или АКМ. Не знаю насколько это удобно, сам не пользовался, но после чистки оружие приводить к нормальному бою не требуется.
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ssv
48
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№7
24.05.2017 13:53
Не умеющим стрелять незачем спорить о точности АКМ.
Два года в Афгане был с АКМ. Это супер оружие. Ни одного спора не проиграл. Одиночным огнем стреляют АКМ и АК очень точно.
Открытый прицел оптимален для боя.
Самодельные устройства для ночной стрельбы недооцениваются. Все уперлись в дорогостоящие оптические устройства.
Любая оптика мешает при работе на технике и сужает поле зрения при работе, когда важен фактор времени и быстрой реакции.
Нет за рубежом достойного конкурента нашим Акашкам.
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Hazzard
6750
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№8
24.05.2017 14:07
Цитата, ssv сообщ. №7
Два года в Афгане был с АКМ. Это супер оружие. Ни одного спора не проиграл. Одиночным огнем стреляют АКМ и АК очень точно.Открытый прицел оптимален для боя
Вам повезло. У вас есть способность к очень быстрой аккомодации глаза (чтобы одновременно отчетливо видеть целик, мушку и цель. Ведь целик находится в 35-40 см от глаза, мушка - в 80-90 см, а цель бывает удалена на десятки и сотни метров - человеческий глаз анатомически неспособен отчетливо видеть на разных расстояниях одновременно). А если её нет, а у подавляющего большинства людей ей нет, то она вырабатывается не сразу и нелегко и требует длительной и упорной тренировки.
Цитата, шрек сообщ. №4
и что же туда устанавливать?
ПНВ, например.
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