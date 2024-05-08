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"Газпром" намерен загрузить заказами на оборудование для перекачки газа ряд предприятий ОПК - Рогозин

24.05.2017 Интерфакс-АВН 434 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Республики Крым/ТАСС

Рыбинск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - "Газпром" подпишет соглашения о загрузке мощностей Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), "Вертолетов России" и Роскосмоса заказами на оборудование для перекачки газа, сообщил во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании по программе диверсификации предприятий ОПК в интересах ПАО "Газпром".

"Сейчас подготовлены четыре соглашения о намерениях. По итогам нашего совещания "Газпром" подпишет соглашения с ОДК, "Вертолетами России" и Роскосмосом", - сказал зампред правительства.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер пояснил, что одно из соглашений касается газотурбинных двигателей. Соглашение о намерениях будет подписано между "Газпромом" и "ОДК-Газовые турбины" по освоению производства ГТУ-25У. Кроме того, будет подписано соглашение о намерениях с АО " Вертолеты России" по созданию вертолетов морского предназначения для арктических проектов компании Ми-171А2. Помимо этого " Вертолеты России", Роскосмос и "Газпром космические системы" подпишут соглашение о стратегическом партнерстве по организации связи в Арктике и развитию программы "СМОТР" для сопровождения судов по Северному морскому пути и мониторингу ледовой обстановки. Также планируется подписать соглашение о намерениях между "Газпромом", ООО "Газпром инвестмент" и "Ростехом" по созданию производства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей АЛ-31СТ на базе АО "Уфа-Авитагаз".

По его оценке, "работа отечественных оборонщиков с газовиками организована в целом неплохо", целый ряд организаций ОПК успешно работает в интересах "Газпрома". В качестве положительного примера он отметил работу ОДК, "Вертолетов России" и "Титан-Баррикады" города Волгограда.

Д.Рогозин напомнил, что о возможности выполнения гражданских заказов для ТЭК разговаривал с президентом Владимиром Путиным в рамках заседания Военно-промышленной комиссии, которая состоялась в Рыбинске. "Мы об этом говорили с Владимиром Владимировичем в Рыбинске месяц тому назад, потом с Алексеем Борисовичем (Миллером, главой "Газпрома") созвонились, договорились провести сегодняшнее мероприятие, сейчас осмотрели производственные мощности и уже появилось некое первое и, как я понимаю, такое позитивное впечатление, в том числе от возможностей ОДК и других наших корпораций военно-промышленного комплекса с точки зрения освоения аддитивных технологий", - отметил вице- премьер.
23.05.2017
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Страны
Россия
Продукция
АЛ-31СТ
Ми-17
Ми-8АМТ
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Вертолеты России
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