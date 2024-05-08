В Черном море прошли учения по спасению терпящей бедствие подлодки
|
|
Учения ВМФ РФ
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Учения по поиску и спасению аварийной подводной лодки, лежащей на грунте, прошли на Черноморском флоте (ЧФ) под руководством начальника штаба ЧФ контр-адмирала Виктора Лиины, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
В поисково-спасательных учениях были задействованы около 10 кораблей и судов ЧФ.
"В учебном полигоне Черноморского флота под общим руководством начальника штаба ЧФ контр-адмирала Виктора Лиины прошло плановое учение по поиску и спасению аварийной подводной лодки (ПЛ), лежащей на грунте. Аварийную подлодку имитировала дизельная ПЛ "Старый Оскол", - сказал Трухачев.
После отработки совместных задач с противолодочными кораблями флота, субмарина в заданном районе легла на грунт. Для выполнения задач поиска и спасения в район предполагаемого нахождения подлодки были направлены дежурные силы отряда спасательных судов ЧФ. К учениям также был привлечен малый противолодочный корабль "Суздалец".
После обнаружения ПЛ "Старый Оскол" для ее обследования с борта спасательного судна "Коммуна" был спущен обитаемый поисково-спасательный аппарат АС-28, который осуществил успешную стыковку с подводной лодкой. "Аварийную" лодку также обследовали с помощью глубоководного телеуправляемого подводного аппарата "Тайгер".
|
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2017 Бригада морской пехоты ЧФ полностью перевооружена новыми БТР
18.05.2017 2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
17.05.2017 Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
17.05.2017 Александр Витко: "С полной самоотдачей"
16.05.2017 Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев поздравил военных моряков-черноморцев с Днем Черноморского флота
15.05.2017 "Будем отжимать их от границы России"
15.05.2017 Экипаж новейшего судна связи "Иван Хурс" для Черноморского флота готов к его приему от судостроителей
11.05.2017 Корабли Черноморского флота провели учения с артиллерийскими стрельбами