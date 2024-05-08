Челябинский "дедушка "Терминатора" пополнил музей Уралвагонзавод



Объект 781 вариант "А"

Источник: ru.wikipedia.org Объект 781 вариант "А"Источник: ru.wikipedia.org

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Коллекцию выставочного комплекса Уралвагонзавода пополнил новый экспонат - "объект 781", или как его уже окрестили "дедушка "Терминатора", сообщает пресс-служба корпорации УВЗ.

"Это первая советская опытная боевая машина поддержки танков (БМПТ), разработанная в середине 80-годов ХХ века в КБ Челябинского тракторного завода (входит в корпорацию УВЗ)", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

По информации пресс-службы, челябинская БМПТ и БМПТ "Терминатор" Уралвагонзавода, созданная инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения, одинаковы по назначению, но принципиально отличаются по конструкции.

"Объект 781" никогда не изготавливался серийно. На протяжении многих лет на нем, как на опытном изделии, проводились различные испытания, поэтому в Нижний Тагил он был доставлен со значительными повреждениями и частично разукомплектованным", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что от момента поступления машины на Уралвагонзавод и до ее экспонирования в музее прошло три года. За это время специалисты головного предприятия корпорации УВЗ проделали большую работу по ее реконструкции.

По информации пресс-службы, сотрудниками КБ механизации и автоматизации производства были восстановлены чертежи. В экспериментальном цехе созданы эксклюзивные запчасти. Их установили, полностью восстановив внешний вид машины, в сборочном цехе Уралвагонзавода. Завершающим штрихом стала покраска уникального экспоната в малярно-сдаточном цехе предприятия и его транспортировка в выставочный ангар.

"Такой БМПТ нет ни в одном музее. В нашей экспозиции есть еще экспериментальные машины, которые в мире существуют в одном экземпляре. Это "объект 140", "объект 167Т" и огнеметный танк Т-34-76 мм, оснащенный литой башней с нестандартной толщиной брони в лобовой проекции. "Объект 781" займет достойное место среди них, станет одной из изюминок нашей коллекции", - цитирует пресс-служба директора выставочного комплекса Уралвагонзавода Аллу Пислегину.