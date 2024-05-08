Пакистан наращивает парк самолетов ДРЛО
|
|
Самолет ДРЛО Erieye Saab 2000
Источник: Daily News
ВВС Пакистана получат три дополнительных самолета ДРЛО Erieye на платформе Saab 2000, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на quwa.org (21 мая).
Такое заявление сделал начальник штаба ВВС Пакистана главный маршал авиации Сохейл Аман (Sohail Aman). Первый самолет будет поставлен в декабре, два последних в 2018 году. Новые машины шведского производства присоединятся к существующему парку самолетов ДРЛО - три Erieye и три китайских ZDK03 (база Y-8F600), таким образом, общее количество самолетов этого класса достигнет 10.
Компания "Сааб" рекламирует этот самолет как открытую платформу, которая может использовать линии передачи информации Link-11, Link-16 или собственную клиента. Самолет оснащен РЛС с активной ФАР, которая обеспечивает высокую ситуационную осведомленность и эффективное взаимодействие с наземными командными центрами.
|
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.05.2016 Бизнес-джеты продолжают превращаться в ДРЛО
24.05.2016 A-50У ждет A-100 и не уступает американским «АВАКСам»
15.02.2016 Всевидящее око Стокгольма
21.01.2015 Ил и Юнь – прогнозам вопреки
19.12.2014 Саудовская Аравия получила шведский летающий радар
19.12.2014 ВВС Саудовской Аравии получили самолет ДРЛОиУ «Сааб-2000»
21.07.2014 Противолодочный самолет Saab представлен на авиасалоне в Фарнборо
23.04.2014 Малайзийский производитель бронетанковой техники положил глаз на авиацию