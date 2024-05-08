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Пакистан наращивает парк самолетов ДРЛО

24.05.2017 Военный паритет 149 0
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ДРЛО Erieye Saab 2000
Самолет ДРЛО Erieye Saab 2000
Источник: Daily News

ВВС Пакистана получат три дополнительных самолета ДРЛО Erieye на платформе Saab 2000, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на quwa.org (21 мая).

Такое заявление сделал начальник штаба ВВС Пакистана главный маршал авиации Сохейл Аман (Sohail Aman). Первый самолет будет поставлен в декабре, два последних в 2018 году. Новые машины шведского производства присоединятся к существующему парку самолетов ДРЛО - три Erieye и три китайских ZDK03 (база Y-8F600), таким образом, общее количество самолетов этого класса достигнет 10.

Компания "Сааб" рекламирует этот самолет как открытую платформу, которая может использовать линии передачи информации Link-11, Link-16 или собственную клиента. Самолет оснащен РЛС с активной ФАР, которая обеспечивает высокую ситуационную осведомленность и эффективное взаимодействие с наземными командными центрами.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Швеция
Продукция
Erieye
Saab 2000
Компании
SAAB

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