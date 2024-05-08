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Рейлган пробивает себе дорогу

24.05.2017 Военный паритет 376 0
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Рельсотрон
Один из двух прототипов электромагнитного рельсотрона на борту USS Millinocket в порту военно-морской базы Сан-Диего, США.
Источник: U.S. Department of Defense

В США активно ведутся испытания прототипа рельсотронной пушки, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на breakingdefense.com (19 мая).

Скорость полета снаряда из этой пушки составляет 5,8 км/сек, скорострельность 10 выстрелов минуту, живучесть ствола 1000 выстрелов. Разработчики стремятся поставить пушку на вооружение уже через два года и успешно продвигаются по этому пути. "Мы продолжаем достигать большого технического прогресса", заявил менеджер программы в Управлении военно-морских исследований ВМС США Том Буше (Tom Boucher).

Современные электромагнитные пушки ведут огонь 16-килограммовыми снарядами на скорости 2000 м/с (35 фунтов на 5,8М), один выстрел требует энергии 31 мегаджоулей. Скорострельность 10 выстр/мин требует энергии 20 мегаватт. К сожалению, такую энергию сегодня могут дать только атомные авианосцы (11 в составе ВМС США) и эсминцы класса Zumwalt (три). Существует идея создания рельсотронной системы ПРО на 50 выстрелов (в контейнерах длиной 20 футов) - она может сбивать входящие ракеты противника.

В ближайшей перспективе и армия США желает иметь такое оружие. Такие работы ведутся путем модернизации 127 мм корабельных пушек и 155 мм артиллерийских орудий для стрельбы "высокоскоростными снарядами" (Hyper-Velocity Projectiles). Результаты испытаний неизвестны.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
Авианосец

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