"Ворчун" получит станцию РЭБ нового поколения



EA-18G Growler

Источник: Andy Martinez / US Navy EA-18G GrowlerИсточник: Andy Martinez / US Navy

Командование авиационных систем ВМС США (Naval Air Systems Command - NAVAIR) заявило, что завершается создание системы РЭБ нового поколения AN/ALQ-249 Next Generation Jammer (NGJ) Increment (Inc) 1, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на theaviationgeekclub.com (21 мая).

Испытания станции разработки компании Raytheon Space and Air Systems ведутся на ВМБ Патаксент-Ривер (Мэриленд). Новое оборудование войдет в арсенал самолета электронной войны EA-18G Growler ("Ворчун") производства компании Boeing.

Система будет способна действовать в условиях современных угроз, создана на базе новейших технологий с активной ФАР. Самолет EA-18G Growler является четвертым основным вариантом семейства F/A-18 и создана на базе современной проверенной платформы F/A-18F Super Hornet. "Гроулер" сохраняет все боевые возможности истребителя/ударного самолета. Первый полет состоялся в августе 2006 года.