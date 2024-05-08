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"Ворчун" получит станцию РЭБ нового поколения

24.05.2017 Военный паритет 300 0
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EA-18G Growler
EA-18G Growler
Источник: Andy Martinez / US Navy

Командование авиационных систем ВМС США (Naval Air Systems Command - NAVAIR) заявило, что завершается создание системы РЭБ нового поколения AN/ALQ-249 Next Generation Jammer (NGJ) Increment (Inc) 1, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на theaviationgeekclub.com (21 мая).

Испытания станции разработки компании Raytheon Space and Air Systems ведутся на ВМБ Патаксент-Ривер (Мэриленд). Новое оборудование войдет в арсенал самолета электронной войны EA-18G Growler ("Ворчун") производства компании Boeing.

Система будет способна действовать в условиях современных угроз, создана на базе новейших технологий с активной ФАР. Самолет EA-18G Growler является четвертым основным вариантом семейства F/A-18 и создана на базе современной проверенной платформы F/A-18F Super Hornet. "Гроулер" сохраняет все боевые возможности истребителя/ударного самолета. Первый полет состоялся в августе 2006 года.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Компании
Boeing
Raytheon

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