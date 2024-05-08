Южная Корея не сможет создать РЛС с АФАР



Концепт южнокорейского истребителя KF-X

Источник: far-maroc.forumpro.fr Концепт южнокорейского истребителя KF-XИсточник: far-maroc.forumpro.fr

Южная Корея официально отказалась от создания собственного радара с активной ФАР для оснащения перспективного истребителя KF-X, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (23 мая).

В качестве альтернативы Государственное агентство по оборонным разработкам ADA подписало контракт с израильской компанией на создание РЛС. Этой компанией, по всей вероятности, является Elta. Стоимость контракта может составить около 40 млрд вон (35,5 млн долл США). В 2016 году агентство выбрало в качестве разработчика местную компанию Hanwha Thales, которая "в спорной конкуренции" одержала верх над LIG Nex1. Агентство уже тогда заявляло, что обратится за иностранной помощью, если Hanwha Thales не справится с данной работой.

Программа создания истребителя была официально запущена в 2015 году с целью оснастить ВВС более 120 боевыми самолетами для замены стареющих F-4 и F-5. Общая стоимость программы до 2026 года оценивается в 18 трлн вон (16 млрд долл), производство первых шести прототипов планируется начать в июле 2018 года.