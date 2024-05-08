"Хорнету" и "Супер Хорнету" не дают стареть



Посадка F/A-18 Super Hornet на авианосец

Источник: фото NAVAIR Посадка F/A-18 Super Hornet на авианосецИсточник: фото NAVAIR

Компания Boeing получила контракт от ВМС США на сумму 238 млн долл для модернизации палубных истребителей F/A-18 Hornet и Super Hornet, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (23 мая).

Работы будут выполняться на объекте компании в Сесиль-Филд (Флорида) и заключаться в модернизации некоторых систем, ремонте и обслуживании. "Боинг" заявляет, что данный контракт позволит поддерживать самолет на современном уровне.