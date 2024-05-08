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Корабли Черноморского флота проводят учения в Средиземном море

24.05.2017 ТАСС 294 0
Разделы: Флот
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Адмирал Григорович
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович"
Источник: © Александр Карпушкин/ТАСС

В рамках первого этапа учения "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и сторожевой корабль "Сметливый" эскортируют десантный отряд в составе трех больших десантных кораблей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота, в том числе фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", проводят учения по сопровождению больших десантных кораблей в Средиземном море. Об этом журналистам сообщил представитель флота Вячеслав Трухачев.

"В Средиземном море под общим руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова проходит плановое зачетное тактическое учение (ЗТУ) соединения надводных кораблей флота с силами постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне. В рамках первого этапа учения отрабатывается проведение конвойной операции, в ходе которой новейшие фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и сторожевой корабль "Сметливый" эскортируют десантный отряд в составе трех больших десантных кораблей", - сказал Трухачев.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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