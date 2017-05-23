Делегация из Германии посетила «КАМАЗ»



Производство автомобилей Камаз

Источник: http://kamaz.org/ Производство автомобилей КамазИсточник: http://kamaz.org/

ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) с рабочим визитом посетили представители компании ZF Friedrichshafen AG, с которой автогигант связывают партнёрские отношения в рамках деятельности совместного предприятия «ЦФ КАМА».

В составе делегации – член Правления ZF Friedrichshafen AG Вильгельм Рем и менеджер по работе с ключевыми клиентами в странах СНГ Андреас Матис.

Деловая программа началась с посещения завода двигателей и совместного предприятия «КАММИНЗ КАМА», где была продемонстрирована линия обработки блока цилиндров и линия обработки головки блока цилиндров КАММИНЗ, а также процесс сборки двигателей КАМАЗ и двигателей КАММИНЗ. Позже представители мирового лидера в производстве автокомпонентов побывали на СП «ЦФ КАМА», созданном для обеспечения автомобилей КАМАЗ современными экономичными трансмиссиями.

Кроме того, гости посетили строительную площадку нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков поколения К5 и ознакомились с работой главного сборочного конвейера на автомобильном заводе. Одним из пунктов маршрута стало посещение опытно-промышленного производства в Научно-техническом центре «КАМАЗа» и центра «КАМАЗ-Автоспорт», где состоялось знакомство с историей и гоночными грузовиками известной команды «КАМАЗ-мастер».

Программа пребывания немецких партнёров на «КАМАЗе» завершилась переговорами о перспективах сотрудничества с участием генерального директора автогиганта Сергея Когогина. «Наше совместное предприятие успешно работает уже в течение 12 лет, и я рад, что сегодня мы достигли новых договорённостей, которые позволят нам со своей стороны оказать поддержку предприятию и способствовать его дальнейшему развитию», – прокомментировал результаты деловой встречи член Правления ZF Friedrichshafen AG Вильгельм Рем.