Дальний "Барак"



ЗРК средней дальности Barak 8 совместной индийско-израильской разработки

Источник: bastion-karpenko.ru ЗРК средней дальности Barak 8 совместной индийско-израильской разработкиИсточник: bastion-karpenko.ru

Израильская компания IAI ведет разработку версии ЗУР Barak-8ER с дальностью стрельбы до 150 км, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на readtiger.com.

Длина ЗУР за счет применения стартового ускорителя увеличилась от 4,5 до 6 м. Сама ракета осталась прежней, диаметр корпуса и оперение конструктивно не изменились. Масса ускорителя неизвестна. Отмечается, что система управления (двусторонняя линия передачи данных со спутниковым/GPS приемником) и активная радиолокационная ГСН остались практически такими же как у двух других версий ракеты с дальностью стрельбы соответственно до 35 (вариант ABISR) и 70 км (вариант LR, стартовая масса 275 кг), но программное обеспечение дорабатывается. Варианты ABISR и LR размещаются в стандартном транспортно-пусковом контейнере (ТПК).

По сообщению компании, сначала будет создана дальняя ракета для оснащения корабельного ЗРК, затем для наземной ПУ.

26 декабря 2016 года ЗРК Barak-8 версии LR прошел успешные испытания в Азербайджане. Сообщается, что эта страна заказала наземную версию ЗРК и 75 ракет. ЗРК монтируется на колесном шасси МАЗ (6х6), система оснащена многофункциональной РЛС EL/M-2248. Высокий уровень автоматизации позволяет подготовить мобильный комплекс к пуску ракет уже через 120 секунд после остановки.